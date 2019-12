Overweg Wiedauwkaai gesloten door geslipte wagen Wouter Spillebeen

09 december 2019

09u24 44 Gent Aan de Wiedauwkaai in Gent zijn de slagbomen van de spoorwegovergang sinds iets na 8 uur gesloten omdat een wagen vast stond op de sporen. Er gebeurde geen aanrijding.

De wagen begon op de sporen te slippen en kwam daardoor vast te zitten, volgens de Gentse politie. “Een trein die zich op het spoor bevond, moest wel aan de noodrem trekken. Daardoor is een aanrijding vermeden. De treinbestuurder is in shock en moet vervangen worden” De spoorwegovergang is daardoor al een hele tijd gesloten. Daardoor moet al het verkeer dat over de Wiedauwkaai moet, omrijden, wat voor lange files zorgt aan de Wondelgembrug en Palinghuizen. Aan de Wieudauwkaai was het al drukker dan gewoonlijk door de werken aan de Meulestedebrug.