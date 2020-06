Oververhit De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

26 juni 2020

De zonnige warmte van de afgelopen week had meteen effect op de gedragingen van de Gentse bevolking. Velen zochten ondanks het nog geldende verbod verkoeling in de plas van de Blaarmeersen, anderen sprongen in het Houtdok. Gehuld in shorts, korte rokjes, marcellekes en topjes zochten de Gentenaren terrassen en elkaar op, zich al dan niet houdende aan de bubbel- en afstandsregels. 2 jonge studentes hadden het ongeluk dat ze na zo’n avondje uit langs de Sint-Lievenspoortstraat naar huis moesten. Daar vond een cafébaas het nodig om vanop zijn terras de meisjes voor hoer uit te schelden en hen te vertellen wat hij met hen zou doen. Ik bespaar u ’s mans wansmakelijke taal en wensen. Toen één van de meisjes de man aansprak op zijn gedrag, sloeg hij haar zodanig hard in het gezicht dat ze er een flinke buil aan overhield. Ik ken de precieze omstandigheden van deze schermutseling niet, ik was er niet bij, maar dat de man mag gestraft worden voor zijn verbaal en lichamelijk geweld, lijkt me logisch. Een troep ongeregeld vond het dinsdagnacht nodig om een ravage aan te richten op de campus Wetenschappen aan de Sterre. Er werd niet alleen voor een dikke 100.000 euro aan materiaal vernield, de onverlaten vonden het ook nodig om de met bloed geschreven boodschap ‘denkrecht’ achter te laten. Ik ken de precieze omstandigheden niet, ik was er niet bij, maar mijn denkrecht vertelt me dat dat kluitje ongeregeld flink gestraft mag worden. De rechter die de spuwster van de Watersportbaan tot een jaar effectieve gevangenisstraf veroordeelde, hield mijns inziens wel het hoofd koel. Ik ken de precieze omstandigheden niet, ik was er niet bij, maar iemand die een jogster in het gezicht spuwt in volle coronatijd, kan maar beter even genieten van de deugddoende schaduw van de Nieuwe Wandeling.