Overvallers verwonden poetsvrouw NTGent

08 februari 2020

In het NTGent zijn gisterochtend rond 6.30 uur twee overvallers binnengedrongen. Toen ze op de benedenverdieping oog in oog kwamen te staan met de poetsvrouw, vielen ze haar aan. De mannen zouden haar met glasscherven te lijf gegaan zijn, al is er volgens het parket ook "een wapen getoond". Na de schermutseling zette het duo het op een lopen. Wat er juist gestolen is, was gisteravond nog niet bekend. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het Sint-Baafsplein een tijdlang af, omdat niet duidelijk was of de overvallers zich nog in het NTGent bevonden. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij het theater zijn ze er het hart van in. "Die vrouw werkt al 20 jaar bij ons. Normaal gezien wordt ze altijd vergezeld door een collega, maar die man had vertraging met de trein." De daders zouden duidelijk te zien zijn op camerabeelden. Ze konden evenwel nog niet gevat worden.