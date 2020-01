Overvallers McDonald’s Wondelgem aangehouden Cedric Matthys

14 januari 2020

14u37 46 Gent Drie mannen, die op maandag 24 juni 2019 de McDonald’s van Wondelgem overvielen, zijn aangehouden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De overvallers stormden de McDonald’s van Wondelgem, aan het kruispunt van de R4 en de N456, rond 7.30 uur binnen. Het fastfoodrestaurant was op dat moment nog maar een half uur open. De dieven gingen aan de haal met de kassa en vluchtten daarna richting Evergem. De daders bleven hierna even spoorloos, maar begin augustus 2019 liep een eerste verdachte tegen de lamp bij een nieuwe diefstal.

“Het gaat om een 18-jarige Gentenaar”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Hij zit sindsdien in voorhechtenis. We konden nadien ook een aantal woninginbraken, diefstallen met geweld en twee autodiefstallen aan hem linken. Ook deze feiten vonden plaats in de omgeving van Gent in de periode juni-augustus 2019.”

Later identificeerde de politie ook twee andere verdachten. Het gaat om twee jongemannen afkomstig uit Gent van respectievelijk 19 en 23 jaar. “Bij deze personen voerde de recherche van Gent op 7 januari huiszoekingen uit. Ook deze mannen zitten momenteel in de cel.”