Overvaller trapt vrouw tegen de grond aan bankautomaat Wouter Spillebeen

11 juli 2020

12u36 0 Gent Een 51-jarige vrouw is vrijdagavond het slachtoffer geworden van een brutale overval aan een bankautomaat aan het Maurice Claeysplein in Mariakerke. De vrouw kreeg een stamp in de rug. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De Gentse vrouw stond rond 19 uur geld af te halen aan de ING ter hoogte van het pleintje. Net toen ze haar geld uit de automaat kreeg, trok een man het uit haar handen. Hij gaf de vrouw nog een stamp in haar rug, waarbij ze hard op de grond viel. De man sprong op zijn fiets en sloeg met het geld op de vlucht.

De vrouw verwittigde snel de hulpdiensten. Ze had pijn aan haar rug en werd voor een medische controle opgenomen in het ziekenhuis Jan Palfijn. Intussen kamde de politie de omgeving uit op zoek naar een man die voldeed aan de beschrijving die de vrouw gaf: een blanke man van ongeveer 1,70 meter groot die in het blauw gekleed was. “Na nazicht kon een verdachte in de buurt opgepakt worden”, laat de Gentse politie weten. Verder onderzoek naar de feiten loopt nog.