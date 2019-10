Overvaller deelt trap uit aan jonge vrouw die zich verweert: “We voelen ons niet meer veilig” Wouter Spillebeen

15u09 18 Gent De 27-jarige Eveline Eeckhoute is deze morgen het slachtoffer geworden van een poging diefstal met geweld in de Morekstraat in Wondelgem. Een jonge man met een kap over zijn hoofd probeerde haar handtas af te nemen en toen ze zich verweerde, gaf hij haar een stamp tegen de ribben. “Ik krijg schrik om mijn kinderen naar school te brengen.”

Moeder van twee Eveline Eeckhoute vertrok deze morgen om 6.30 uur te voet naar haar werk in de Lidl in de Morekstraat. Ze wandelde de Molenstraat door en sloeg de Morekstraat in, maar daar merkte ze op dat ze gevolgd werd. “Ter hoogte van de nachtwinkel daar op de hoek en restaurant Poco Loco voelde ik dat iemand achter me liep”, vertelt ze. “Ik keek achter me en dacht nog dat de jongeman achter me ook naar zijn werk ging.”

Eveline merkte dat haar achtervolger versnelde en ze dreef ook haar eigen tempo op. “Hij wachtte nog even op het juiste moment om toe te slaan”, vermoedt ze. Aan het kruispunt met de Sint-Sebastiaanstraat, toen even geen wagens passeerden, haalde de aanvaller haar in. “Hij nam mijn handtas vast, maar ik verweerde me. Hij trok eraan, waardoor we op straat belandden. Ik zei dat er niets van waarde in zat. Hij gaf me nog een harde duw, waardoor ik aan de overkant van de straat op de grond belandde. Dan heeft hij me nog een trap of een slag gegeven.” De dader vluchtte weg, vermoedelijk omdat een wagen in aantocht was.

Met een schaafwonde op een gekneusde duim, bont en blauwe ribben en een pijnlijke schouder belde Eveline naar haar vriend Michael Vande Walle. Hij stoof ter plaatse met zijn wagen en trof nog iemand aan die aan de beschrijving van Eveline voldeed, maar de jongeman sprong in een wagen en reed weg. “Ik ben dan maar naar mijn werk gegaan, 150 meter verder. Ik ben gaan zitten om op adem te komen. De politie en een ambulance kwamen ook naar mijn werkplek. Omdat mijn duim pijn pleef doen, hebben ze me naar de dienst spoedgevallen gebracht, maar gelukkig is de vinger niet gebroken.”

Oproep

Door haar verwondingen is Eveline nog zeker tot maandag arbeidsongeschikt. Haar bril is beschadigd en in haar nieuwe jas zit een scheur. Ze is onder de indruk van de aanval. “Er gebeuren in de buurt al langer inbraken, het is de eerste keer dat we horen dat iemand op straat aangevallen wordt. We voelen ons niet meer veilig. Ik leg datzelfde traject vaak af met de kinderen (van 3 en 5 jaar oud, n.v.d.r.) om hen op school af te zetten. Ik krijg schrik om dat nog te doen.”

De politie voert intussen een onderzoek naar de poging tot diefstal. Via een oproep op Facebook zijn al camerabeelden van particulieren overgemaakt aan de rechercheurs, maar daarop is de aanvaller niet herkenbaar in beeld.

Eveline beschrijft de dader als een magere twintiger in een dikke jas met een blauw-zwart camouflagepatroon. Hij droeg een zwarte muts en had zijn trui tot boven zijn mond opgetrokken. Hij droeg een rugzak en een donkere jeansbroek. Wie informatie heeft over de aanval of de dader, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09 266 61 30.