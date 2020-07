Overvaller (18) krijgt een kans: helft van celstraf met uitstel Wouter Spillebeen

15 juli 2020

11u27 7 Gent Een 18-jarige overvaller uit Wachtebeke die samen met twee minderjarigen meerdere zaken beroofde in het Gentse, krijgt een celstraf van drie jaar waarvan de helft met uitstel. Voor de overval op een apotheek werd hij vrijgesproken, omdat hij geen essentiële bijdrage leverde.

Het drietal stond terecht voor in totaal vier gewapende overvallen in Gent en errond. Ze beroofden bakkerij Van Hecke in de Weverstraat en twee supermarkten van de keten Carrefour. Op 17 januari vielen twee van hen gewapend Apotheek Malem binnen op het Heldenplein. Ze bedreigden de apothekeres, trokken de kassa uit de toonbank en verdwenen

Na een klopjacht in de omgeving konden de twee 17-jarige overvallers gevat worden. De speurders konden kort daarna ook het 18-jarige bendelid identificeren. Het staat vast dat hij bij de eerste drie overvallen betrokken was, maar dat hij ook deelnam aan de overval op de apotheek, is niet bewezen. Hij werd vandaag veroordeeld voor drie gewapende overvallen en het deel uitmaken van een criminele vereniging. Hij kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel onder strenge voorwaarden. Daarmee krijgt hij nog een kans, zoals hij bij monde van zijn advocaat had gevraagd bij de behandeling van de zaak. “Grijp die kans, anders worden die andere 18 maanden nog effectief”, benadrukte de rechter.