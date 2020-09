Overschot ‘ik u ook’ affiches omgevouwd tot schriften Jill Dhondt

24 september 2020

17u46 0 Gent De roze ‘Ik u ook’ affiches veroverden heel Gent tijdens de lockdown. Velen daarvan hangen nog steeds aan aanplakborden, in winkeletalages en achter ramen van woningen. Een aantal affiches werden echter nooit opgehangen, en daar worden nu schriften van gemaakt.

Je geliefden maandenlang niet zien, dat was enorm lastig tijdens de lockdown. Daarom lanceerden Jill Mathieu, Nicolas Marichal, Annelies Desmet en Anthony Bosschem een reeks gratis postkaarten met leuke teksten op zoals ‘ik wou dat ik u kon hamsteren’ en ‘Ik zie u even niet, maar nog altijd even graag’. De kaarten waren een zodanig succes dat de creatievelingen kort erna met een nieuw idee afkwamen: grote roze affiches. Daar stonden amper drie simpele woorden op: ik u ook.

De affiches werden op zo goed als elk aanplakbord in Gent geplakt. Ze kwamen ook terecht achter de ramen van winkels en woningen, maar een deel bleef in de stok lagen. Die overblijvende exemplaren hebben de Gentse copywriters nu omgevormd tot schriften. Op de kaft staan de intussen bekende woorden te lezen maar de binnenkant is blanco gebleven. Net zoals de postkaarten en de affiches kunnen de schriften besteld worden via de website danmaarzo.be. Wie dat wil, kan daar ook een geschreven boodschap van de makers of een logo bij bestellen.