Overrompeling voor start van de Omloop in ’t Kuipke, iedereen wil foto’s scoren Sabine Van Damme

29 februari 2020

13u40 5 Gent Een overrompeling, en georganiseerde chaos. Dat was het vanmorgen, voor de start van de wielerwedstrijd de Omloop in ’t Kuipke. Om 9.30 uur al stroomde fans toe, terwijl het startschot om 11.30 werd gegeven.

De start van een nieuw wielerseizoen, daar zat blijkbaar veel volk op te wachten. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen verdrong zich rond de wielerhelden vanmorgen. Het middenplein van ’t Kuipke stond bomvol en ook de tribunes waren goed gevuld. StuBru maakte er een feestje van, en de ploegen werden voorgesteld op het podium. In de aanpalende Floraliahal: zo mogelijk nog meer volk. Alle wielerploegen hadden er hun bus binnen geparkeerd. Volgauto’s met reservefietsen op het dak reden er door de massa heen. Mensen krioelden er door elkaar, op zoek naar een handtekening van en een selfie met een bekende wielrenner. “We moeten hier zijn, nergens anders krijg je de kans zo dicht bij de wielrenners te komen”, klonk het overtuigd bij de vele fans. In de ruime buurt rond het Citadelpark waren speciale verkeersmaatregelen van kracht, allemaal voor de koers. De parking van het Sint-Pietersplein stond vol, in de hele omgeving was geen parkeerplaats meer te vinden. Om 11.15 uur bewoog de massa zich massaal richting Plantentuin, waar de start werd gegeven. Rond half 12 voor de mannen, een dik kwartier later voor de vrouwen. Burgemeester Mathias De Clercq, bijgestaan door zoontje Cezar, gaf twee keer het startschot. En dan was het hele gebeuren plots voorbij. De ‘coureurs’ verdwenen langs Ledeberg de stad uit, de aankomst is voorzien in Ninove. De overgrote meerderheid van de fans ligt vandaag thuis in de zetel voor televisie.