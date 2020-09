Overpoort De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

25 september 2020

17u30 1

Gent is de grootste studentenstad van het land, ons stadsbestuur weet dat. Afgelopen maandag begon het academiejaar, ons stadsbestuur wist dat ook. Overal in Vlaanderen stijgen de coronacijfers, dat hoort ons stadsbestuur te weten. De Overpoort is dé plaats waar de studenten elkaar na enkele maanden vakantie opnieuw zouden treffen. Je zou denken dat ons stadsbestuur dat had kunnen inschatten maar niets bleek maandagavond minder waar. Uit schrik voor een overrompeling hielden de meeste café-uitbaters van de Overpoort hun deuren gesloten. Zij liepen in dit economisch rampjaar liever een vette recette mis dan deel te nemen aan de ontsteking van een coronabom. Zij toonden gezond verstand, ons stadsbestuur niet. Dat zag geen nut in voorzorgsmaatregelen, zij rekenden –om het met de woorden van de burgemeester te zeggen- op de burgerzin van de studenten. Die jongelui hebben hun vakantie uitgezeten in een gehucht in het Vlaamse hinterland waar door de coronamaatregelen nog minder te beleven viel als normaal, en werden maandag op elkaar en op de Overpoort losgelaten. Op hun burgerzin werd dus blindelings vertrouwd. Rond 22.30 uur werd pijnlijk duidelijk dat er van burgerzin geen sprake was en moest de hele straat hermetisch worden afgesloten. Onze burgervader reageerde streng op de overrompeling en dreigde ermee de Overpoort voor onbepaalde tijd te sluiten. De totale onverschilligheid sloeg om in repressie. Een indrukwekkend aantal politiemensen werd en wordt voortaan ingezet om de boel in goede banen te leiden. Als portiers dus, maar dan een stuk duurder voor de samenleving. Dat onze agenten elders dringender en nuttiger werk zouden kunnen leveren, zien we elke week in Niveau 4 op VIER. Was een beetje voorbereiding op de terugkomst van de studenten te veel gevraagd van ons stadsbestuur?