Overpoortstraat wordt volledig terraszone, vandaag ook beslissing over cantussen en dopen Sabine Van Damme

11 september 2020

08u39 0 Gent Het studentenjaar staat voor de deur, en dus moet er gezorgd worden dat al dat jong geweld toch érgens terecht kan buiten de lesuren. Feeststraat Overpoortstraat is immers nog steeds dicht. Daar komt nu verandering in. De cafés mogen allemaal terrassen zetten. De straat wordt autovrij, maar de hulpdiensten moeten wel door kunnen. Of dopen en cantussen mogen doorgaan, wordt vandaag beslist.

De studenten en de Overpoortstraat, dat is een logische mix. Maar de Overpoortstraat is sinds half maart niet meer open geweest. Ook nu kunnen de cafés niet open, want geen enkel is coronaproof ingericht. In geen enkel Overpoortcafé kan je zitten aan tafeltjes, wat momenteel verplicht is. De cafébazen hadden voorgesteld om samen een gigantisch terras op te zetten op het Sint-Pietersplein, maar dat mag niet van het stadsbestuur. Dat plein voor verschillende maanden toekennen aan één groep, De Gentse Tappers, zonder aanbesteding dan nog, dat is juridisch niet te verantwoorden. Dus het stadsbestuur kwam met het tegenvoorstel om van de Overpoortstraat een terraszone te maken. De straat verkeersvrij maken is geen sinecure, alleen al omdat er een bus door rijdt, maar dat lukte wel. Toch kan niet de hele straat terraszone worden. Er moet 6 meter vrij blijven om de hulpdiensten door te laten. Maar alle 36 horecazaken mogen wel een terras zetten, van 3 tot 4,5 meter diep, afhankelijk van de ligging in de straat.

Vraag is of dat zal volstaan om te ‘overleven’. Overpoortcafés staan in normale tijden propvol studenten die bier drinken aan een onnavolgbaar tempo. Een tempo dat zeker niet kan geëvenaard wordt als er enkel een tiental jongeren op een terras voor de deur zitten. Momenteel krijgen de gesloten cafébazen nog steeds 160 euro per dag dat ze gesloten blijven. Als dat zo zou blijven tot pakweg eind dit jaar – daarover is nog geen duidelijkheid – dan zou het best kunnen dat ze eieren voor hun geld kiezen en gewoon dicht blijven. Maar waar moeten al die studenten dan heen? Dan krioelt het in Gent binnen de kortste keren van de illegale kotfeesten, met veel te veel volk volgens de coronarichtlijnen, en zal de politie niet weten waar eerst langsgaan.

Over wat er intussen met studentendopen en cantussen moet gebeuren, zou vandaag meer info komen. In Leuven zijn die gewoon verboden.