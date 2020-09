Overpoortstraat mag open, maar bijna niemand durft: hooguit 10 zaken verwelkomen maandag studenten Sabine Van Damme

17 september 2020

17u28 4 Gent De uitbaters van de Overpoortstraat staan voor een zwaar dilemma. Open doen maandag als terras, of toch maar gesloten blijven en op de hinderpremie rekenen? Wie opent, moet zorgen dat hij de zaak in de hand kan houden. En met een bende uitgelaten studenten zal dat geen evidentie zijn. “Het is alsof ze aan de slager vragen om plots brood te verkopen”, zucht Tim Joiris.

Iedereen kent de Overpoortstraat als dé feeststraat voor de studenten. Taferelen van uitgelaten jongeren, (half) dronken strompelend over de straat, een grote massa feestende jeugd op straat, en cafés waar iedereen tegen elkaar aan geplakt staat te roepen en te dansen. Die Overpoortstraat mag maandag open, maar dan wel volgens de Covid-19-regels: met tafels en stoelen, met terrassen, een zittend publiek en met bediening aan tafel.

Grap

“Iedereen vreest chaos”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers en spreekbuis van de Overpoortstraat. “Op een doorsnee dag in het begin van het academiejaar komt hier 10.000 man. Als we allemaal terrassen buiten zetten, kunnen er 1.500 tot 2.000 mensen zitten. Waar gaat de rest dan heen? Wat als ze allemaal rond de terrassen blijven staan? En hoe gaat dat met die studenten lopen? Voor hen is Covid-19 een grap. In het begin zullen ze wel blijven zitten. Maar geef ze vijf pinten, en ze zijn het vergeten. Geef ze zeven pinten, en ze staan op tafel te dansen. En dan duiken er filmpjes op, en wordt de boel weer gesloten. Hoe moeten wij dat in de hand houden? Wij zijn geen terraszaken, wij zijn uitgaanscafés. Dit is zoals aan een slager vragen om plots brood te verkopen.”

Wie open doet, verliest zijn hinderpremie. Als dan na enkele dagen blijkt dat dit systeem niet houdbaar is en je moet opnieuw dicht, dan krijg je die hinderpremie niet terug en ga je failliet. Dat zijn zware overwegingen Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers

“De samenwerking met de stad is goed”, benadrukt Joiris. “Aan hen ligt het niet, zij doen ook maar wat mogelijk is. Dat we het Sint-Pietersplein niet kunnen krijgen is jammer, maar juridisch te verklaren. Daar hadden we in elk geval de volkstoeloop in de hand kunnen houden, wat we op straat niet kunnen. Het tegenvoorstel van de stad – de Overpoort vol terrassen – is nobel, maar we vrezen dus chaos.”

Geld

Ook het financiële aspect speelt mee. “Wie open doet, verliest zijn hinderpremie. Als dan na enkele dagen blijkt dat dit systeem niet houdbaar is en we moeten opnieuw dicht, dan krijg je die hinderpremie niet terug en ga je dus failliet. Dat zijn zware overwegingen.” Joiris twijfelt zelf nog steeds of hij open doet of niet. “Waarschijnlijk doe ik de Vagant open, en de Pallieter niet.”

Uiteindelijk zullen hooguit 10 cafés open doen. Die kunnen dan wel de hele Overpoortstraat innemen met hun terras, wat het werken wel rendabel zou maken. In de Overpoort en het Stalhof samen zijn er 51 horecazaken. De keukenwinkel, nachtwinkels, het copycenter en de supermarkt zijn dus niet meegeteld, pittazaken en de pizzeria wel.