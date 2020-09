Overpoortstraat geslaagd voor tweede zit: rustige avond met veel politie en gehoorzame studenten Sabine Van Damme

22 september 2020

22u00 3 Gent De Overpoortstraat mag open blijven — al is het niet echt nog ‘De Overpoort’. Na een overvolle maandagavond was het 24 uur later opvallend rustig. De politie had dan ook één ingang ingericht aan de kant van het Kramersplein en hield de drukte in de straat nauwlettend in het oog, nadat de studenten overdag al een stevige waarschuwing gekregen hadden. Wie bleef staan, werd aangemaand om door te lopen. “Saaier, maar eigenlijk ook veel beter”, klonk het bij de ‘feestvierders’.

“Als het nog één keer uit de hand loopt, zal ik niet aarzelen om de Overpoortstraat te sluiten.” Strenge woorden van burgemeester Mathias De Clercq, dinsdag overdag. Woorden die er kwamen nadat studenten het maandagavond allerminst begrepen leken te hebben op de coronaregels. Er werd geknuffeld, gekust en mondmaskers waren geenszins bij iedereen te zien. De Overpoort werd nog diezelfde avond afgesloten en dinsdag kwam de verstrenging: maximaal 1.750 aanwezigen — en vol is vol. De Overpoort kreeg nog één kans om sluiting te vermijden.

En die kans werd gegrepen: het was dinsdagavond opvallend rustig in de Overpoort. De studenten zaten netjes op de terrassen, die fysiek afgesloten waren van de straat. Intussen patrouilleerden meerdere politieploegen, zelfs met hond, en werd eenieder die stilstond aangemaand om door te lopen. Bijna alle cafés hadden ook iemand voor de deur staan die nieuwkomers weigerden wanneer de zaak reeds te vol zat. En om de stroom bezoekers in goede banen te leiden, kon je er enkel nog geraken via de kant van het Kramersplein, en dus niet langs de Heuvelpoort.

(Lees verder onder de foto)

Echte incidenten bleven dan ook uit, op een streaker na. Die grapjas liep niet alleen naakt over straat, maar droeg ook geen mondmasker. Dat kwam hem op een waarschuwing van de politie te staan. Ook andere studenten die zonder mondmasker op pad waren, werden aangesproken. Wie een tweede keer betrapt wordt, mag overigens een boete verwachten.

De studenten zelf vonden het allemaal eigenlijk niet eens zo erg. “Natuurlijk is het saaier dan anders”, klonk het bij een jongedame aan de Vagant. “Maar het is nu eenmaal geen gewoon jaar. Ja, ik was hier maandagavond ook. En het was toen uiteraard veel plezanter, maar minder verstandig. En ja, ik zal morgen en de volgende dagen ook komen. Ik ben hier vorig jaar elke dag geweest, dus waarom zou ik dat nu niet meer doen? We mogen blij zijn dat we dit nog hebben. Anders moeten we alleen op ons kot gaan zitten.”

Sfeer en gezelligheid

En dat is net waar sommige cafébazen voor vrezen: dat studenten zullen wegblijven. “Ja, uiteraard is het nu veilig, coronaproof en volgens de regels”, zegt Alain Demeyer van de Vagant. “De terrassen fysiek afsluiten, dat mocht maandag niet. Nu dus wel. Maar of het ook gezellig is? Om hier zo op een terras te zitten... Dat is eigenlijk niet waar de studenten voor komen. Dat is niet ‘de Overpoort’. Hopelijk zijn ze dit niet beu na een week. Want als zij wegblijven, wat moeten we dan nog gaan doen?”

Al is die vrees vermoedelijk ongegrond, zoals we bevestigd zien wanneer we Lisa (22) en Julie (21), beiden derdejaars Sociaal Werk, treffen aan de Pallieter. “Maandag zijn we niet gekomen omdat we wisten dat het uit de hand zou lopen”, vertellen ze. “Logisch ook. Die eerstejaars willen feesten en de stad ontdekken. Maar verstandig is dat niet. Zoals het hier vandaag is, kan het wel. En als het zo blijft, zullen wij zeker blijven komen. Ok, het is minder plezant dan vorige jaren, maar wij zijn niet dom, hé. Wij kennen de risico’s en willen onze ouders en grootouders niet besmetten. Dus hoe jammer het ook is, ons feestgedrag moeten we aanpassen. Maar zo kan het dus ook. Voor sfeer en gezelligheid geven wij alvast een 10 op 10.”