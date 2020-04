Overpoortcafés leveren cocktailpakketten aan huis: “Als ze niet naar ons kunnen komen, komen wij naar hen” Wouter Spillebeen Sabine Van Damme

11 april 2020

19u15 14 Gent Verschillende cafés uit de Gentse Overpoort bieden vanaf vandaag hun populairste cocktails aan op het internet. Wie bestelt op de Verschillende cafés uit de Gentse Overpoort bieden vanaf vandaag hun populairste cocktails aan op het internet. Wie bestelt op de website overpoort.shop , krijgt een pakket met alle ingrediënten aan huis geleverd.

“De uitbaters moeten noodgedwongen sluiten en hebben niets te doen, dus hebben we gezocht naar iets dat we kunnen doen en waar we wat van kennen”, zegt cafébaas van onder andere Vagant en Pallieter Tim Joiris. “We hebben enkele bekende cocktails uit de Overpoort geselecteerd, zoals mojito, Moscow Mule of Martini Fiero met tonic. Wie een cocktail bestelt, krijgt alle ingrediënten in een pakket aan huis geleverd.”

De pakketten zijn zo afgemeten dat de ingrediënten gepast zijn voor de hoeveelheid sterke drank die erbij zit. “Er zitten ook glazen en eventueel een stamper bij en de pakketten zijn altijd voorzien op twee personen. Ideaal voor wie thuis zit dus. We houden het initiatief in leven tot na de coronamaatregelen.”

De website is sinds vandaag online en er komen al aardig bestellingen binnen. Maar door de coronamaatregelen zitten veel studenten niet op kot. “We denken wel dat er hier een markt voor is”, volgens Joiris. “Studenten zullen nog naar Gent komen om te studeren. En afhankelijk van de vraag kunnen we bijvoorbeeld ook in Brugge of Kortrijk leveren, maar dan voor een extra leveringskost. Als zij niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen.”