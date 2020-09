Overpoort loopt helemaal vol: dronken studenten laten mondmaskers achterwege, politie grijpt in en sluit straat af “Hopen op goede afloop, maar zijn realistisch genoeg om te weten dat het niet zo zal zijn” Dylan Vermeulen Sabine Van Damme

21 september 2020

21u58 588 Gent Welke corona? In de Gentse Overpoortstraat is het nog net niet drummen. Maar corona-verantwoord is de situatie in geen geval. Dronken studenten laten hun mondmaskers achterwege en omhelzen elkaar. De politie heeft in samenspraak met de burgemeester om 22.45 uur beslist om de straat af te sluiten. Niemand mag er nog in. Na 0.30 uur mag geen drank meer geschonken worden. Morgen volgt een grondige evaluatie.



De kans dat het fout zou lopen in de Overpoortstraat was sowieso groot, dat beseften ook de cafébazen vooraf al. Daarom houdt twee derde de deuren gesloten. De anderen deden toch open en plaatsten, zoals afgesproken, terrassen op straat. Die zaten om 17 uur al helemaal vol, en dat was dus de voorbode van wat nu gebeurt.

Om 21.30 uur liep de Overpoortstraat aardig vol. Het was niet drummen en duwen zoals bij de start van het vorige academiejaar, maar het was ook zeker niet ‘coronaproof’. Die anderhalve meter afstand zag je zo goed als nergens. De alcohol begon impact te hebben, en dronken studenten lieten hun mondmaskers uit. Consumeren mag officieel alleen als je neerzit op een terras, maar wie daar geen plaats vond – en dat was intussen al een meerderheid – kocht blik in de nachtwinkel en hing rond de terrassen waar de vrienden zaten. Omhelzingen, kussen, het leek wel alsof de jongeren nooit van corona hadden gehoord. “Ik heb het gevoel dat de barhouders de regels willen volgen, maar dat de studenten er niet om geven", zei een 24-jarige student bestuurskunde. “En ik eerlijk gezegd ook niet. Ik ben blij om eindelijk weer buiten te komen met mijn vrienden en medestudenten. Maar coronaproof is het zeker niet. Mensen schudden handen, geven kussen en dragen hun mondmasker niet. En er wordt niet streng opgetreden, dus iedereen doet maar door.”

De politie was aanwezig en heeft de straat afgezet voor alle verkeer, maar studenten liepen er nog steeds in en uit. De politie patrouilleerde door de straat en keek streng toe op de mondmaskerplicht. De waakzaamheid was verder niet veel anders dan tijdens een doorsnee Overpoort-nacht. “We hopen op een goede afloop, maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat het niet zo zal zijn”, klonk het bij de agenten. Rond 22.30 uur was er een overleg tussen de korpschef en de burgemeester. Daarbij werd besloten de straat hermetisch af te sluiten, wat iets voor 23 uur effectief gebeurde. Niemand mocht de straat nog in, iedereen mocht uiteraard wel weg. De politie ging langs bij alle cafés om duidelijk te maken dat na 0.30 uur geen drank meer mag worden geschonken. Daarna zal nog de moeilijke taak volgen om alle bars om 1 uur te sluiten. De kans dat de feestende massa zich mak naar huis zal laten sturen, is klein. Morgen wordt een evaluatie gehouden met de stad, de cafébazen en de politie om te zien hoe het nu verder moet.