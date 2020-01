Overleden schepen Rita Uyttendaele krijgt een straat vlakbij haar laatste woonplaats Sabine Van Damme

13 januari 2020

11u17 5 Gent In Drongen komt binnenkort een Rita Uyttendaelestraat. Rita Uyttendaele was gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter en schepen in Gent. Ze overleed in 2008.

De Rita Uyttendaelestraat komt in een verkaveling aan de Moortelputstraat in Drongen. Daar wordt een nieuwe weg aangelegd die naar de oud-schepen vernoemd zal worden. De weg komt op enkele honderden meters van haar laatste woonplaats, vandaar de keuze.

Rita Uyttendaele overleed aan kanker in 2008. Ze was toen schepen van bevolking en ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar ook daarvoor was deze liberale dame al erg actief geweest. Ze startte haar carrière als docente verpleegkunde aan de Hogeschool Gent. In 1994 nam ze voor het eerst deel aan de verkiezingen, meteen met succes. Van 1995 tot 1999 was ze voorzitter van de gemeenteraadscommissie onderwijs. In februari 1999 werd ze voorzitter van afvalcommunale Ivago, wat ze vanaf september 1999 combineerde met het ambt van schepen van onderwijs. Ze volgde daarin Fientje Moerman op.

Chantal Claeys

In april 2001 ruilde ze het schepenambt voor het voorzitterschap van het OCMW. In 2007 keerde ze terug naar het college als schepen van bevolking en ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze was ook bestuurder en ondervoorzitter bij de Vlaamse Opera en voorzitter van de Intercommunale Crematorium Westlede.

Eerder kreeg Chantal Claeys, ook een liberale schepen, al een straat naar haar vernoemd. Ook zij overleed aan kanker toen ze schepen van burgerlijke stand en bevolking was, in 2005. De Chantal Claeysdreef ligt tussen de Koningin Fabiolalaan en de Duifhuisstraat.