Overleden bejaarde vrouw (81) week af van baanvak Wouter Spillebeen

31 december 2019

12u06 7 Gent De bejaarde vrouw uit Evergem die maandag in het ziekenhuis overleed na een aanrijding in de Zeeschipstraat in Gent, week volgens de eerste vaststellingen van het parket af van haar rijvak. Of de vrouw vlak voor het ongeval onwel werd achter het stuur, wordt nog onderzocht.

De aanrijding gebeurde maandag in de late namiddag in de Zeeschipstraat ter hoogte van de Passagierstraat. Een 81-jarige vrouw en een 24-jarige vrouw, beiden uit Evergem, reden frontaal op elkaar in. Beide vrouwen raakten gewond, maar de 81-jarige vrouw was er ergst aan toe. Ze werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze die avond het leven liet.

Het parket Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gesteld en voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de aanrijding. Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt alvast dat de aanrijding gebeurde op het baanvak van de jongere dame en dat de oudere dame dus van haar vak afweek. Of de vrouw mogelijk onwel werd achter het stuur en daardoor de controle over haar voertuig verloor, maakt deel uit van het onderzoek. “De omstandigheden worden nog verder onderzocht”, klinkt het bij het parket.