Overal wegenwerken in de stad Sabine Van Damme

07 augustus 2019

10u07 0 Gent Het lijkt wel of Gent-centrum momenteel één grote werf is. Op verschillende plaatsen tegelijk worden wegenwerken uitgevoerd.

En dat klopt ook. Jaarlijks wordt van de ‘rustige’ augustusmaand gebruik gemaakt om zoveel mogelijk werken met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. Heel wat mensen zijn nog met vakantie, dus is het rustiger op de baan. En wegenwerken moeten nu eenmaal gebeuren. Uiteraard zijn er meerdere plaatsen waar de werken veel langer zullen duren. In de Burgstraat bijvoorbeeld zijn de mensen voorbereid op een stoffig najaar, met werken die zullen duren tot aan de kerstvakantie.

Er zijn uiteraard ook kleinere werven, zoals die in de Volderstraat, Hoornstraat en Jacobijnenstraat waar asfalteringswerken uitgevoerd worden. Daar komt een rood-bruine toplaag om de automobilisten duidelijk te maken dat ze in een fietsstraat rijden.

In de Langemunt is Farys aan graafwerken begonnen. Voor voetgangers blijft er altijd een vrije doorgang en ook de winkels blijven uiteraard toegankelijk via loopbrugjes. Fietsers mogen de straat niet meer in. Geen grote aanpassing, want overdag mochten ze daar toch alleen maar door met de fiets aan de hand.

Ook in de Jonkvrouw Mattestraat zijn rioleringswerken aan de gang. En zo zijn er nog wel een paar op te noemen. En dan zijn er nog de werken op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarde, die voor files zorgen. Een deel van de automobilisten zoekt alternatieven en komt zo wel eens in Gent-centrum terecht, waar ze zich dan hopeloos vastrijden.