Over en uit voor de Bernadettewijk: “Geen valse hoop geven, volledige afbraak is enige juiste beslissing” Sabine Van Damme

01 oktober 2020

12u29 0 Gent Ondanks de vele protesten in de wijk zelf en in de gemeenteraad, is duidelijk geworden dat het over en uit is voor de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. “Ik wil die mensen geen valse hoop geven, en de oppositie moet daar ook mee stoppen. Hoe moeilijk het ook is voor de betrokkenen, deze wijk volledige slopen is de enige juiste keuze.”

In de zomer van 2022 gaan de 191 sociale woningen van de Sint-Bernadettewijk tegen de vlakte. Zo werd het in begin juli meegedeeld, en zo zal het ook gebeuren. Betogingen, acties met zwarte vlaggen, een extra gemeenteraadscommissie en urenlange debatten in de gemeenteraad veranderen daar niks aan. “Het is zo beslist op de raad van bestuur van WoninGent, waar alle politieke partijen in vertegenwoordigd zijn”, zegt schepen van wonen Tine Heyse. “Het is geen bevoegdheid van de gemeenteraad. Bovendien zijn berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat een volledige sloop en heropbouw de enige haalbare beslissing is.”

Tom De Meester van pvda en Johan Deckmyn van Vlaams Belang bleven ook dit keer hameren op het menselijk leed, de bewoners die niet weg willen uit hun wijk, en de mogelijkheid van een gefaseerde afbraak en heropbouw. Maar dat is dus geen optie. “Ik wil die mensen geen valse hoop geven”, zegt schepen van wonen Tine Heyse. “En ik vind dat de oppositie daar ook moet mee stoppen. De knoop is doorgehakt, de wijk is wordt gesloopt. Dat is beslist, wij moeten nu als bestuur schouder aan schouder gaan staan en ervoor zorgen dat de betrokkenen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.”