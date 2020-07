Oudste windturbine van Gent verhuist naar Italië

Erik De Troyer

07 juli 2020

14u12 0 Gent Vandaag sloopte Engie een windmolen aan Rodenhuizekaai. De windmolen was 17 jaar oud en wordt vervangen door een nieuw, groter exemplaar. De oude verhuist naar Italië waar hij nog zeker 15 jaar verder kan draaien.

Zo’n windmolen demonteren is een huzarenstuk. Met een grote hijskraan werd de volledige rotor weggehaald om later op de grond te demonteren en af te voeren. De windmolens van de Rodenhuizekaai zijn de oudste van Gent. Ze werden in 2003 geplaatst. “We kunnen onze windmolens nu veel groter en krachtiger maken. De drie nieuwe windmolens die op deze plek komen zullen tot 200 meter hoog worden en drie keer zo krachtig zijn”, zegt Pieter Jagers bij Engie.

De oude windmolen werd opgekocht door het Nederlandse bedrijf Business in Wind Projects. Zij zullen de windmolen opknappen en verschepen naar Italië. “Ik heb in mijn leven al 1.000 windmolens gekocht”, zegt Wim Robbertsen. “Hoeveel zo’n windmolen kost? Voor sommige windmolens betaalt men geld om hem mee te nemen omdat hij niet opnieuw gebruikt kan worden. Voor andere betaal je tot 150.000 euro. Deze windmolen kan zeker nog 15 jaar verder.” Eind dit jaar wordt nog een tweede windturbine aan de Rodenhuizekaai afgebroken.