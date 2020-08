Oudste Belg overleden: Gentse Mariette Bouverne werd 111 jaar Sabine Van Damme

03 augustus 2020

De Gentse Mariette Bouverne is in woonzorgcentrum Zilversterre overleden. Ze werd 111 jaar, 7 maanden en 9 dagen oud. Ze was daarmee de oudst levende Belg, en de zesde oudste Belg ooit. Vanaf nu mag de Lierse Julia Van Hool (111) zich de oudste Belg noemen.

Na het overlijden van Elisabeth De Proost op 25 januari dit jaar, werd de Gentse Mariette Bouverne officieel de oudst levende Belg. Haar voorgangster, Elisabeth De Proost, werd net geen 112. Het was niet de eerste keer dat een Gentse de oudste Belg was. Tot eind 2017 hadden we Fernande De Raeve, die ook 111 werd, en tot april 2015 was dat Anna De Guchtenaere, die net geen 111 werd.

De tweetalige Bouverne werd geboren in de Gentse Dampoortwijk. Haar lagere school volgde ze in het Frans. Mariette werd secretaresse en ging bij een notaris werken. Haar huwelijk met Albertus Dekens bleef kinderloos en ze werd weduwe in 1960. Tot haar 95ste woonde ze alleen, op een appartement in de buurt van de Blaarmeersen. Daarna verhuisde ze naar woonzorgcentrum Zilversterre. Mariette Bouverne was erg op haar privacy gesteld. Ze bleef heel lang erg gezond. Lezen was haar favoriete bezigheid en tot haar 108ste bezocht ze zelfs nog musea. Ze was toen ook nog steeds geabonneerd op National Geographic en Paris Match. Na haar 100ste startte ze nog een nieuwe hobby: boetseren.

Net voor haar 109de verjaardag brak ze een ruggenwervel, maar ze herstelde quasi volledig. Voor de rest was van Bouverne geweten dat katten haar lievelingsdieren waren en dat ze ouder worden maar niks vond.

