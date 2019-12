Oudste bakkerij van Gent gaat in zee met vierde generatie patissiers Jill Dhondt

20 december 2019

18u18 44 Gent De oudste bakkerij van Gent zit nog vol leven. Nog geen jaar na de opening van hun vestiging in Dok Noord gaat Himschoot in zee met de banketbakkers van Bostoen. “We houden vast aan ons succesrecept maar breiden uit naar meer patisserie”, klinkt het.

Begin maart verhuisde het atelier van bakkerij Himschoot van de Groentemarkt naar DOK Noord. “De bakkers en de steenovens zijn allemaal mee verhuisd zodat we dezelfde kwaliteit konden garanderen”, legt Ward Verheyen, de eigenaar, uit. “We wilden hetzelfde werken als ervoor, met dezelfde recepten die de bakkerij tweehonderd jaar geleden gebruikte. Dat is wat de klanten gewoon zijn. Sommige van hen kwamen hier zestig jaar geleden al met hun grootouders, en ze komen nog.”

Op de site van Dok Noord leerde Ward zijn buurvrouw Stephanie Bostoen kennen. Stephanie hield op dat moment samen met haar vader Philippe de banketbakkerij Bostoen open in Hal 16. “Het duo maakt klassieke maar ook themataarten op verzoek”, zegt Ward. “Philippe heeft meer dan dertig jaar ervaring in het vak en heeft de wereld rondgereisd. Hij heeft jarenlang voor Noppen gewerkt, dat is een van de meeste gerenommeerde patissiers in Kortrijk. Stephanie is intussen de vierde generatie.” De taarten en gebakjes van Bostoen vlogen de deur uit als zoete broodjes. “Onze klanten gingen brood halen bij Ward en taartjes bij ons”, geeft Stephanie aan. “Maar het werd daar te klein voor ons.” Stephanie en haar vader speelden met het idee om uit te breiden op hetzelfde moment als Ward. Ze besloten hun krachten te bundelen door het aanbod van Himschoot uit te breiden met patisserie van de Bostoens.

Himschoot 2.0

“Aan ons bestaande assortiment veranderen we niets, we verbreden het enkel”, zegt Ward. De authentieke kwaliteit waar Himschoot voor staat blijft onveranderd. Alles wat we verkopen zullen we nog steeds zelf maken.” Ward is opgetogen dat Stephanie en Philippe het team van Himschoot vervoegen. “Patisserie is een stiel apart, daar ben ik minder goed in thuis. Ik maak al 26 jaar ambachtelijk brood, dat is wat ik het liefste doe. Door samen te werken vullen we elkaar perfect aan. Samen zijn we een winnend team.”