Ouders bezorgen scholen mondmaskers: “Het zou mooi zijn mochten ook andere ondernemers dit doen” Erik De Troyer

15 mei 2020

10u36 0 Gent In heel wat scholen hebben de ouders voor mondmaskers gezorgd, voor de leerkrachten en -waar nodig - voor leerlingen.

Erik Doets, zaakvoerder van containerdienst Thienpont in Drongen, bezorgde 500 chirurgische mondmaskers aan Sancta Maria in Sint-Martens-Latem. “Ik had al eens 5.000 euro geschonken aan de Gentse ondernemers die mondmaskers naar België halen maar voor de school van mijn kinderen doe ik graag nog een extra inspanning. Dat kost natuurlijk iets. Het gaat om 1 euro per masker maar dat heb ik er voor over. Dan moeten we tenminste niet wachten tot de overheid maskers geeft. De meeste scholen hebben geen budget op overschot. Het zou mooi zijn mochten ook andere ondernemers dit doen”, zegt Erik.

Directeur Anneleen Van Speybroeck is alvast in de wolken. “Aanvankelijk werden die maskers geschonken voor de kinderen maar ze moeten er geen dragen. We hebben dus nu een mooie voorraad voor het personeel.”

En er zijn nog meer ouders die hetzelfde doen. Zo krijgt ook de school Sint-Lieven-Kolegem in Mariakerke maskers van een ondernemer. Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci - één van de ondernemers die helpt mondmaskers naar Gent te halen - schenkt er ook aan twee scholen. “Ik heb mondmaskers voor Westerhem, de school van mijn kinderen in Sint-Denijs-Westrem en voor de IVG-school in de Nederkouter waar ik zelf op de schoolbanken heb gezeten.”