Oudere vrouw rijdt binnen in kinderdagverblijf: “Gelukkig sliepen de kindjes” Cedric Matthys

06 november 2019

17u50 0 Gent Een vrouw van 74 jaar is dinsdagnamiddag in het Gentse kinderdagverblijf Kobe & Nanou gereden. Er sneuvelde een raam, maar de kinderen bleven ongedeerd. “Mocht het ongeluk een kwartiertje later gebeurd zijn, dan was het misschien een ander verhaal geweest”, klinkt het.

Omstreeks 14.15 uur dinsdagnamiddag werd het kinderdagverblijf Kobe & Nanou, aan het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn, opgeschrikt door een luide knal. Een vrouw van 74 jaar uit de omgeving van Gent reed er tegen een raam. “Ik was in het ziekenhuis op bezoek bij een vriendin”, zegt de dame, duidelijk geëmotioneerd. “Bij het naar buiten rijden, wou de slagboom niet opengaan en probeerde ik mij te draaien. Plots schoot ik van mijn rem recht op mijn gaspedaal. Geen idee hoe dat is kunnen gebeuren. Ik rijd al van mijn 17 jaar met de wagen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Niemand gewond

In de ruimte waar de dame binnenreed, spelen normaal gezien kinderen. Op het moment van de feiten zat er één peuter op het potje. Begeleidster Lieve Dossche stond erbij samen met een collega. “We zijn snel naar buiten gelopen met het kindje”, zegt Dossche. “Gelukkig waren we alledrie ongedeerd. Ook alle andere kinderen, die in een andere kamer lagen te slapen, hebben niks overgehouden aan de klap. Mocht het ongeluk een kwartiertje later gebeurd zijn, dan was het misschien een ander verhaal geweest.”

Ideale locatie

Om het zekere voor het onzekere te nemen lichtte het kinderdagverblijf de security en de spoeddienst van het ziekenhuis in. Wim De Vos, directeur van het kinderdagverblijf, geeft hen een pluim. “We zitten hier uiteraard op een ideale locatie als er iets voorvalt”, licht hij toe, “maar de reactiesnelheid van de diensten blijft indrukwekkend. Ze stonden hier enorm snel.”

Geen nieuwe opvang nodig

Kinderdagverblijf Kobe & Nanou gaat uit van Stad Gent. Zij stuurden dinsdagavond meteen de technische dienst ter plaatse. Twee werkmannen boorden alvast een houten plaat tegen het kader waar het raam normaal gezien in vast zit. Zo is het gebouw beschermd tegen vandalisme.

Verder hoeven ook de ouders van de kindjes niet te vrezen. “Er zijn momenteel 42 kinderen bij ons ingeschreven”, legt directeur Wim De Vos uit. “We delen hen op in leefgroepen die elk een aparte ruimte in het gebouw krijgen. Even geleden zijn we echter teruggegaan van vier naar drie leefgroepen. Hierdoor hadden we een ruimte op overschot. Die komt nu uiteraard goed van pas.”