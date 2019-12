Oudere vrouw in ziekenhuis bezweken na aanrijding Wouter Spillebeen

30 december 2019

22u06 4 Gent In de Pantserschipstraat in Gent ter hoogte van de Passagierstraat en de Wondelgemkaai is een frontale aanrijding vanavond fataal afgelopen voor een bestuurster. De vrouw werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en liet daar het leven.

De aanrijding gebeurde rond 18.30 uur. De twee betrokken voertuigen reden frontaal op elkaar in ter hoogte van de brug over de vaart. Een van de twee chauffeurs, een oudere vrouw, was er ernstig aan toe. Ze werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bezweek ze later op de avond nog aan haar verwondingen.

Het parket stelt een onderzoek in naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Hoe de aanrijding kon gebeuren wordt ook nog onderzocht. De betrokken wagens werden intussen weggetakeld en de weg is snel weer vrijgemaakt.