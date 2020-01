Oudere dame overleden na val in water aan Stropkaai in Gent Didier Verbaere

19 januari 2020

13u42 9 Gent Aan de Stropkaai in Gent is zondagmiddag een oudere dame overleden na een val in het water. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse. Een wetsgeneesheer komt ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.

De feiten speelden zich af rond 11.30 uur ter hoogte van de Stropbrug. Een oudere dame kwam er in het water terecht. “Alles wijst op een ongeluk”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. Duikers van de Brandweerzone centrum haalden de drenkelinge op het droge. De dame werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse.

“Een wetsdokter van het Parket Oost-Vlaanderen zal ter plaatse komen om de omstandigheden te onderzoeken”, zegt Langeraert. Vermoedelijk is de dame tijdens een wandeling met haar rollator gestruikeld. Deze stond nog aan de rand van het water. Het kan ook dat ze onwel werd en zo in het water terecht kwam. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Over de leeftijd en de identiteit van het slachtoffer is nog niks gecommuniceerd.