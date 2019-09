Oude stadsbib en AC aan de Zuid worden tegen 2023 verbonden met passerelle tot één Stadskantoor Sabine Van Damme

17 september 2019

19u00 0 Gent De stad Gent wil al haar diensten in 2030 centraliseren in wat het Stadskantoor aan de Zuid moet worden, een vernieuwd dienstencentrum. De voormalige hoofdbibliotheek en het huidige administratief centrum worden versmolten tot één administratief complex, en fysiek met een passerelle verbonden. Kostprijs: 32.171.000 euro.

THV Antwerpse Bouwwerken heeft eerder al projecten als De Krook, BME Hogeschool en Parking AZ Sint-Lucas uitgevoerd in Gent. Nu gaan ze dus een nieuw Stadskantoor bouwen, door de voormalige hoofdbibliotheek en het huidige administratief centrum aan te passen. In 2023 moet het Stadskantoor gebruiksklaar zijn.

Er komt een ruime, open en heldere publiekszone met twee torens. Onder het nieuwe ontvangstpaviljoen komt een parking voor 1.100 fietsen voor zowel het publiek als de stadsmedewerkers. “Door de ontwikkeling van het Stadskantoor aan de Zuid kan de Gentenaar op één centrale plek terecht voor een klantgerichte dienstverlening”, zegt schepen van facility management Annelies Storms (sp.a). “Er zullen meer dan 1.150 stadsmedewerkers werken.”

Timing

De werken zijn opgedeeld in 3 bouwfases. Begin 2020 start de renovatie van verdieping 1 tot en met 6 van de voormalige bibliotheek. Niveau 0 en 1 worden ingericht voor tijdelijke loketten. Dezelfde dienstverlening als vandaag blijft gegarandeerd in het Administratief Centrum Zuid. In de tweede bouwfase verhuizen alle publieke loketten uit het huidige AC tijdelijk naar de oude bibliotheek. Dan starten de renovatiewerken van de zones van het huidig administratief centrum die publiek toegankelijk zijn. Het gaat om de sloop van de huidige inkomhal en bouw van een nieuwe centrale hal en ondergrondse fietsenstalling. Na bouwfase 2 krijgt de publieke dienstverlening haar definitieve plaats in het nieuwe stadskantoor. In de derde bouwfase worden de stadswinkel en het callcenter Gentinfo ingericht in de voormalige bibliotheek. Dan worden ook de 2 gebouwen verbonden tot één geheel door een passerelle.

Portus Keizer Karelstraat

Het huurcontract van het Administratief Centrum Portus in de Keizer Karelstraat loopt af op 31 augustus 2020. De 325 medewerkers die er momenteel werken, verhuizen dan tijdelijk naar 3 verdiepingen van het Urbisgebouw aan de Zuid. Die verdiepingen worden gehuurd van de provincie, eigenaar van het gebouw.

De verbouwingen zullen online gevolgd kunnen worden op www.stad.gent/stadskantoor.