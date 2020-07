Oude ruzie leidt tot vechtpartij aan Dampoort Wouter Spillebeen

18u38 17 Gent In de Dendermondsesteenweg zijn de gemoederen deze namiddag verhit geraakt. Enkele mannen gingen er op de vuist, waardoor de politie ter plaatse moest komen, maar zelfs dan was de woede nog niet bekoeld.

De politie rukte uit naar de Dendermondsesteenweg na een melding van een vechtpartij. Een drietal mannen te voet en een man in een cabrio zouden er slaags geraakt zijn. Het conflict zou kaderen in een oude ruzie tussen twee families die na jaren om onbekende reden weer opborrelde. De politie slaagde erin om de verdachten af te zonderen, maar daarmee was de kous nog niet af. Zodra ze met één van de mogelijke betrokken naar buiten wandelden, viel een omstaander hem aan. Die persoon zou familie zijn van de man die in de cabrio zat. De politie schoot onmiddellijk in actie, werkte de agressieve man tegen de grond en arresteerde hem.