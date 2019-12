Oude jeneverbrouwerij wordt eetzaak, shop én slaapplek: “We brengen Indiase street food omdat we houden van pittig eten” Jill Dhondt

18u24 0 Gent Stefanie Billiet (39) en Philip Henderickx (43) openden nog maar net de deuren van ‘Peper’, een verwijzing naar de Peperstraat waar de zaak gevestigd is en de pittige keuken die er geserveerd wordt. “We wouden wat we zelf graag eten en drinken aanbieden, de goeie dingen in ’t leven”, klinkt het.

Wie door de grote deur naar binnengaat komt meteen in de shop terecht. In de rekken staan peper uit Cambodja, tonic, sappen, snacks, Indiase kruiden en ander lekkers. Tegen de linkermuur kronkelt een trap naar boven, richting de Bed and Breakfast. Achteraan zie je Philip kokkerellen in de keuken, de geur van Indiase kruiden verlaat zijn pannen. Stefanie staat klaar om gasten met een brede glimlach te ontvangen. Ze neemt hen mee naar de in licht gedrenkte eetruimte waar werken van Philip tegen de muren hangen. Dit is de eerste indruk van Peper, een zaak waar je kan shoppen, slapen, ontbijten, brunchen, lunchen, koffie drinken én wijn proeven.

Het hokjesdenken voorbij

Stefanie en Philip kozen ervoor om meerdere concepten met elkaar te combineren. “Dat heet eatail, de combinatie van retail en eatery”, legt Stefanie uit. “In Nederland en Londen is dat al vrij courant, hier denken we nog erg in kotjes. Ofwel open je een restaurant, ofwel een detailwinkel ofwel een wijnbar. Wij zijn geen hokjesmensen, we blenden graag. In Peper kan je wijnen proeven én kopen. De heerlijke kruiden die we in onze gerechten steken kan je achteraf meenemen naar huis. We zijn ook van plan om kookworkshops te organiseren, zodat je leert werken met die kruiden.”

India voor beginners

De naam van de zaak zegt het helemaal: kruiden vormen de essentie van Peper. Dat wordt nog duidelijker wanneer Philip zijn indoor kruidentuintje toont, bovenop de wijnmachine. “Flets eten is helemaal niet onze dada”, zegt hij. “Het mag niet te pikant zodat dat het niet meer eetbaar is, maar er mag wel wat smaak in zitten.”

Philip groeide op met hartig, pittig eten. Hij is geboren in Burkina Faso en woonde lange tijd in India en Nepal. “Ik heb heel Azië gezien, behalve Noord-Korea”, vertelt de wereldreiziger. “Jarenlang heb ik een restaurant open gehouden in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Die smaakervaringen komen terug in onze kaart, kijk maar naar onze Indische omelet met massala of onze gehaktballetjes met harissa. Onze gerookte linzenschotel is een gerecht dat recht van de Indiase straten komt.”

Oude jeneverbrouwerij

Stephanie heeft het tegenovergestelde traject afgelegd van haar man. “Ik ben geboren in een klein dorpje in West-Vlaanderen. Enkele jaren nadat ik in Gent had gestudeerd ben ik teruggekomen om hier te wonen. Op dat moment heb ik Philip leren kennen, die was net teruggekeerd van Nepal en het pand aan het verbouwen waar Peper nu zit. Er is hier nog van alles geweest: een oude jeneverbrouwerij, een kruidenwinkel, een naaiatelier, een boekenwinkel. Maar nooit een horecazaak, dat is een primeur.”

Peper is open van 8 tot 18 uur op weekdagen en vanaf 9 uur in het weekend. Maandag is de sluitingsdag. Het adres is Peperstraat 55, Gent.