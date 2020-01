Oude Abdij Drongen ontruimd bij brand Wouter Spillebeen

30 januari 2020

13u59 0 Gent In de Oude Abdij in Drongen is donderdagmiddag even brand ontstaan aan een elektriciteitskast op de eerste verdieping. Het gebouw werd ontruimd, maar de situatie was snel weer in orde.

De brandweer werd ter plaatse geroepen nadat het brandalarm afging in het gebouw. Op de eerste verdieping was een elektriciteitsbrand ontstaan. De brandweerlui snelden ter plaatse terwijl alle aanwezigen naar het Drongenplein evacueerden. De brand was snel geblust en de activiteiten in het gebouw konden weer hervat worden.