Exclusief voor abonnees Oud-strijder Henri Hillaert (102) was er 75 jaar geleden bij tijdens de bevrijding van Gent: “Werden nog beschoten toen de oorlog al drie dagen gedaan was” Sabine Van Damme

06 september 2019

08u30 0 Gent Half augustus werd hij 102 jaar, maar Henri Hillaert uit Wondelgem is nog onvoorstelbaar fit. Hij woont thuis, alleen, rijdt zelf zijn gras af en doet nog zelf zijn boodschappen. In zijn living hangen foto’s van zijn overleden vrouw, maar ook van Henri als soldaat in de Tweede Wereldoorlog. “De Gentse haven heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van ons land, maar iedereen blijkt dat te zijn vergeten”, sakkert hij. De eeuweling spreekt nog steeds vlot Duits en Engels, talen die hem tijdens de oorlog uit handen van de bezetter redden. Over die oorlog kan hij uren vertellen. De man heeft een olifantengeheugen.

Henri, jij hebt meegevochten in WOII?

“Wel, eigenlijk waren dat twee oorlogen. Er was de inval van de Duitsers in 1940. Toen was ik soldaat. Maar die inval heeft eigenlijk maar 18 dagen geduurd. Dan volgden 5 jaren van Duitse bezetting, maar dat was niet echt oorlog. En dan waren er de maanden van de invasie in 1944, de bevrijding. Toen heb ik niet meegevochten, dan was ik een gewone burger. Maar dat zijn dus eigenlijk gescheiden oorlogen.”

(Lees verder onder de foto)

Maar dus bij de inval van de Duitsers heb jij mee het land verdedigd?

“Ja. Ik had metaal gestudeerd en wilde bij ‘het vliegwezen’ gaan. België had toen vier vliegtuigen of zo. Maar toen kwam de oorlog, en het leger had jongens nodig om de regimenten te vullen. Het vliegwezen kreeg geen personeel. En zo kwam ik bij het regiment van de Grenadiers in Brussel terecht. Ik was 22 jaar. Echt gevochten heb ik niet. Eigenlijk was het compleet belachelijk. Wij hebben de Duitsers achterna gezeten, maar die waren veel sneller, want ze beschikten over veel beter materiaal. Het kwam erop neer dat de Duitsers al aan onze kust zaten terwijl wij nog in het midden van België stonden te trappelen.”

Zonder de Gentse haven was er geen bevrijding geweest. De stad zou daar fier moeten op zijn. Henri Hillaert

Is er dan nooit een confrontatie geweest met de Duitsers?

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis