Oud Stadslabo in Baudelo is nu echte school en kinderopvang: Op 4 maanden tijd 67 nieuwe ruimtes gemaakt, alleen speelplaats is nog niet klaar Razendsnel verbouwd om vervallen schoolgebouw Sleepstraat te vervangen



Sabine Van Damme

30 augustus 2019

11u19 22 Gent Nadat op 24 april het schoolgebouw in de Sleepstraat preventief geëvacueerd werd, kunnen de kinderen op 2 september hun nieuwe schooljaar starten in het Baudelopark. Daar werd het voormalige Stadslabo in sneltempo omgebouwd tot school en kinderopvang. Op 4 maanden tijd werden 67 nieuwe ruimtes gemaakt, alleen de speelplaats is nog niet helemaal af.

Op 24 april werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf ‘t Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De kinderen werden verdeeld over de stad opgevangen. De leerlingen van de lagere school verhuisden naar enkele vrijstaande lokalen in het oude Stadslabo in het Baudelopark, die in vijf dagen tijd omgetoverd werden tot geïmproviseerde school. De kleuters konden in hun school in de Sleepstraat blijven na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats. De meeste baby’s en peuters van het kinderdagverblijf konden nog tot september terecht in Kinderdagverblijf Nieuwland. Enkele andere kinderen kregen tijdelijk een plekje in diverse opvanginitiatieven van de Stad Gent.

In sneltempo verbouwd

Al snel bleek dat het gebouw in de Sleepstraat niet snel in orde kon worden gebracht, dus was een andere oplossing nodig. Het gebouw in het Baudelopark bleek het meest geschikt. Dus werd daar de voorbije maanden intensief verbouwd. Details worden nog afgewerkt tegen maandag, alleen de speelplaats zal niet helemaal klaar zijn, maar wel al bruikbaar. Op 4 maanden tijd werden 67 nieuwe ruimtes gemaakt voor de schoolkinderen. Zo werd het voormalige Stadslabo een volwaardig gebouw voor basisschool De Triangel, kinderdagverblijf ‘t Sleepken en het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) Sleepken. Er zijn vijf kleuterklassen, zes klassen voor de lagere school, ruimtes voor de drie leefgroepen van het kinderdagverblijf, vijf atelierruimtes, tien administratieve- en personeelsruimtes, een ICT-lokaal, drie sanitaire blokken en een grootkeuken.

Meubilair hergebruikt

Het oude labolokaal is nu een nieuwe refter, heel wat meubilair van het stadslabo wordt hergebruikt. De school, het dagverblijf en de opvang zullen verschillende ruimtes delen en dus intensief gaan samenwerken. De school telt overigens twaalf klassen. De tweede en derde kleuterklas zijn opgesplitst in drie klasjes, zodat er minder kinderen samen zitten, en ook in het lager is er een speciaal ‘extra’ klasje, dat af en toe wordt samen gezet en waar specifiek gewerkt wordt op het Nederlands van anderstalige nieuwkomers.

Schepen Annelies Storms is trots op wat haar diensten van Facility Management op korte tijd hebben gerealiseerd.