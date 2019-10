Oud-politierechter Christian Van Hoorebeke: “Verbied koptelefoons voor fietsers” Sabine Van Damme & Wim Naert

06 oktober 2019

19u00 10 Gent “Fietsers die met oortjes of een hoofdtelefoon rondrijden, sluiten zich helemaal af van het verkeer en vormen daardoor een gevaar op de weg. Dat is even gevaarlijk als bellen in de auto.” Dat vindt oud-politierechter Christian Van Hoorebeke, die pleit voor een verbod op hoofdtelefoons.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een fietser in botsing met een andere – elektrische – fietser. De eerste kwam ten val en raakte levensgevaarlijk gewond. De andere reed gewoon door. “Niks gevoeld en niks gemerkt, want ik had een koptelefoon op”, luidde zijn uitleg toen hij zich zondag ging melden bij de politie, nadat hij zich herkende in de beschrijving van een getuige van het ongeval.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een fietser-met-hoofdtelefoon betrokken raakt in een ongeval. Antwerps gouverneur Cathy Berx riep vrijdag al op tot een verbod op koptelefoons of oortjes bij fietsers. Oud-politierechter Christian Van Hoorebeke pleit nu voor hetzelfde verbod. “Fietsen met een hoofdtelefoon is levensgevaarlijk. De fietser sluit zich zo af van alle geluiden, en concentreert zich op de muziek in plaats van op het verkeer. Hij hoort andere voertuigen niet naderen. Alle verslagen van verkeersexperts die ik lees zeggen trouwens hetzelfde. Zij zijn tegen het gebruik van oortjes en koptelefoons op de fiets. Ook in fietsland Nederland wordt dat ten stelligste afgeraden.”

“En neen, dat is niet hetzelfde als muziek in de auto. In de wagen gaat het om achtergrondmuziek. Dat is iets anders dan muziek rechtstreeks in de oren. Als de muziek zo luid staat dat je het andere verkeer niet meer kan horen, of als je keihard zit mee te zingen, kan je daar als autobestuurder trouwens voor beboet worden. Ik vind dat koptelefoons en oortjes voor fietsers – en trouwens ook voor voetgangers – verboden moeten worden, net zoals gsm’en achter het stuur verboden is. Het is even gevaarlijk.”