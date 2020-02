Originele valentijnsideetjes om te beleven in Gent, voor koppels en voor singles Jill Dhondt

12 februari 2020

09u22 0 Gent Valentijn is de dag van de liefde, waarom zou die enkel voorbehouden zijn voor koppels? Wij geven enkele tips om Valentijnsdag op een originele manier te beleven met jouw hartendieven. Neem jouw lief, vrienden of familie mee naar het mooie Gent voor een atypische valentijn.

Samen bloed geven

Het Rode Kruis organiseert speciaal voor Valentijnsdag donordates. Een paar dat samen bloed komt geven, krijgt stickertjes in ruil. Deze stickertjes kunnen de duo’s op elkaar plakken tijdens het doneren van bloed op plasma. De actie loopt niet enkel voor koppels, ook vrienden, familie of kennissen mogen deelnemen. Het Rode Kruis hoopt dat donormaagden op deze manier aangemoedigd worden om samen met een ervaren bloedgever een goede daad te stellen.

Op pad met een viervoeter

Een leuke manier om de stad te verkennen, is door te wandelen. Een ideale metgezel is een hond. Wie thuis geen huisdieren heeft, kan langsgaan in het dierenasiel om een hond uit te laten. Het is de ideale manier om je hoofd leeg te maken, aan je conditie te werken, en valentijn op een ongewone manier te beleven. Je kan langskomen wanneer het past, zolang het drie kwartier voor sluitingstijd is. Een betere date onder geliefden of vrienden bestaat haast niet.

Diner …

Ga niet gewoon uiteten, ga tafelen met een hart. Vanaf valentijn bieden tientallen eettenten heerlijke gerechten aan, waarbij een deel van de winst naar kwetsbare kinderen gaat. Heel wat zaken in Gent nemen ook deel aan het project dat al meer dan twintig jaar bestaat. Om te ontdekken wie dat is, kan je surfen naar www.tafelenmeteenhart.be.

… and a movie

Na een lekker etentje, volgt een goede film. Op vrijdagavond kan je op twee plekken in Gent terecht voor een film op valentijnsformaat: de Koer en Kinepolis. In de Koer toveren Ciné Rio, Kuru en Offscreen valentijn om tot een ongewone filmavond. Ze vertonen met trots ‘The Love Witch’, een film waar liefdesbrouwsels, feministische metaforen en jaren 60-kitsch mooi samenvallen. Wie het over een andere boeg wil gooien, kan terecht in Kinepolis voor een eenmalige hervertoning van ‘Bridget Jones’s Diary’.

Wandelroute langs Vitrines d’Amour

Valentijn staat voor velen gelijk aan commerce en kitch. Gent Linkeroever wou daar een eigen draai aan geven met hun wandelroute langs ‘etalages van de liefde’. In plaats van plastiek en pluche werden 69 vitrines doorheen de stad ingevuld met foto’s, tekeningen, installaties, schilderijen of tekst in teken van de liefde. Het gratis boekje, te verkrijgen in Hostel De Draecke, geeft een overzicht van de route, de deelnemers en de activiteiten.

Happy Valentine Habibi

Mag jouw valentijn wat meer pit bevatten? Wil je proeven van Syrisch eten, dranken en muziek in teken van de liefde? Dan is Happy Valentine Habibi iets voor jou en jouw special someone. Trefpunt verzekert een gezellige avond met een zelfgemaakt buffet en live optredens van Zia Al-Amir, Mohamad Andron en Amjad Derezeini. Wie interesse heeft moet op voorhand reserveren.