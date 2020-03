Originele bezigheden voor gezinnen die samen thuis zitten Jill Dhondt

17 maart 2020

16u28 0 Gent Door de coronamaatregelen werken veel ouders van thuis, en gaan de meeste kinderen niet naar school. De komende weken moet iedereen binnen blijven, wat voor verveling kan zorgen. Daarom kwamen enkele Gentenaren met originele bezigheden op de proppen, die uitgevoerd kunnen worden van thuis uit. Ideaal voor ouders die vanuit hun woonkamer werken, met verveelde kinderen aan hun zij.

Online yoga

Deniz Aydoslu en Quentin Lefebvre, een koppel uit Wondelgem, besloten gratis online yogalessen aan te bieden. “We plaatsen video’s op Facebook en Youtube, zodat ze gemakkelijk en gratis thuis bekeken kunnen worden”, zegt Deniz. “De lessen zijn geschikt voor iedereen. Gisteren was er zelfs een heel gezin dat online mee deed.” De lessen worden in het Engels gegeven, gezien Quentin Franstalig is. Mogelijks een goede vervanger voor de taallessen die de kinderen momenteel missen? “Veel mensen zitten thuis zonder sociale activiteiten. Het is een goed moment om tijd te maken voor zaken waar we anders geen tijd voor hebben: creatief zijn, aan je lichaam werken en tot rust komen.”

De yogalessen zijn te vinden op de Facebookpagina Starseeds. Elke zondag geeft het koppel live les om 10.30 uur.

Boekenmand

Carine Anseeuw plaatste een mand in haar voortuin in de Brugse Poort. Uit de mand kunnen buurtbewoners een boek nemen om thuis te lezen. “Het begon toen ik aan het opruimen was”, zegt ze. “Ik had te veel boeken liggen die stof zaten te vergaren, en een mand. Beiden heb ik in mijn geveltuin geplaatst, wie wil kan een boek meenemen om thuis te lezen. Dat werkt perfect tegen de verveling. Ik heb genoeg boeken en strips klaarliggen om de mand telkens aan te vullen. Buurtbewoners brachten ook boeken aan, dat is het fijne aan deze buurt.”

De boekenmand staat in de Schaverdijnstraat 57, Gent.

Ingelezen boekfragmenten

Wie graag naar verhalen luistert, maar minder graag leest, kan terecht bij Stine Sampers. De artieste stelt zich kandidaat om poëzie, boeken en theoretische literatuur in te spreken voor anderen. “Ik kan me inbeelden dat sommige ouders hun boek niet kunnen lezen, nu de kinderen de hele tijd thuis zijn. Ik kan voor hen voorlezen, liefst poëzie en theoretische stukken, maar romans kunnen ook.” Naast ingelezen literatuur, voorziet Stine ook mailkunst, geschreven brieven en tarot lezingen. “Ik doe dat gratis, maar als iemand wil doneren mag dat zeker. Als performer, beeldend kunstenaar en poëet valt mijn betaald artistiek weg deze maand. Als iemand een bijdrage wil leveren, mag dat. Tegelijk vind ik het leuk om voor te lezen en te schrijven voor anderen, terwijl ik me afzonder.”