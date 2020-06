Origineel! Restaurant Surtoe bevestigt Plexiglas aan de tafels, zodat anderhalve meter afstand niet hoeft Sabine Van Damme

04 juni 2020

19u27 0 Gent Voor veel kleinere horecazaken komt het erop neer om inventief te zijn, en dat hebben ze bij Restaurant Surtoe aan de Botermarkt goed begrepen. In plaats van tafels te verwijderen om aan de anderhalve meter afstand te komen, hebben ze hun tafels fysiek van elkaar afgescheiden met plexischermen die aan de tafels zelf zijn bevestigd.

“Wij hebben maar een hele kleine oppervlakte binnen”, zeggen Christel en Robbie van Surtoe. “Als we anderhalve meter tussen de tafels moeten laten, schiet er niks meer over. Dus zijn we beginnen denken hoe we dat kunnen oplossen. Onze klusjesman Sven Delporte van EHBW – eerste hulp bij werkjes - had een geniale inval. Hij heeft plexischermen gemaakt die aan de tafels bevestigd worden. Het is een geweldig systeem, waardoor we gewoon al onze tafels kunnen laten staan. Slechts één tafeltje doen we weg, gewoon om ruimte te creëren. De schermen zijn quasi onzichtbaar, ik ben er zelfs al een paar keer tegen gelopen.”

Populair

Het systeem van Surtoe wordt intussen al ijverig gekopieerd. “Ik maakte er reclame voor op Facebook, en Sven mag zijn schermen nu al voor verschillende collega’s maken. Geweldig toch?” Buiten heeft Surtoe wel geluk, het terras kan ongeveer verdubbeld worden qua oppervlakte. Het zal staan zoals het vroeger tijdens de Gentse Feesten stond, maar dan zonder tent.

“We zijn er klaar voor”, vertellen Christel en Robbie nog. “We hebben zelfs al enkele reservaties binnen voor maandag. Maar we hebben wel stress. Alles weer in huis halen, alles weer opstarten, en dan die gels, mondmaskers, affiches, noem maar op. Voor ons voelt het een beetje zoals een eerste schooldag, en ik hoor dat bij collega’s ook. Maar we kijken er wel enorm naar uit om onze klanten terug te zien. De traiteurdienst tijdens de lockdown werkte ook wel, maar dat is toch niet hetzelfde.”