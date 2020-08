Organisatoren van Dansen in 't Park vinden geen waardig alternatief Wouter Spillebeen

17 augustus 2020

17u10 2 Gent Dansfestival Dansen in ’t Park in het Azaleapark in Sint-Amandsberg is afgelast. De organisatoren gingen op zoek naar een alternatief dat in coronatijden verantwoord zou zijn, maar moesten nu toch de handdoek in de ring gooien.

Het populaire dansfestival in het Azaleapark lokt jaarlijks duizenden bezoekers om er salsa, swing, tango, hiphop of lindy hop te dansen. Maar de pandemie dreigde, net zoals met alle grote zomerse evenementen, roet in het eten te gooien. Het grootste probleem voor het dansfestival: dansen mag niet, zelfs niet in bubbels of op een veilige afstand.

De organisatoren hebben nog gezocht naar een alternatief om het festival toch te laten doorgaan in een of andere vorm, maar dat werd niet gevonden. Geen Dansen in ’t Park dus dit jaar, maar organisator vzw Anamma vertoont wel dansfilms in drive-incinema Copadrive in Oostakker.