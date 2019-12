Organisatoren Open Air zien het groot: “Nog één keer dit concept en dan een volwaardig festival” Wouter Spillebeen

18 december 2019

11u06 56 Gent Voor de tweede keer organiseren ABSTRKT en Moonday samen met Paradise City Festival op paaszondag tussen de Gentse Expohallen hun alternatieve dansfeest Open Air. De editie van 2020 wordt groter dan de vorige en voor editie 2021 zijn de plannen nog wilder. “Dan willen we Gent een echt elektronisch festival geven.”

De laatste zes jaar groeiden de Open Airs van de Gentse organisator ABSTRKT tot vaste waarden in het Gentse alternatieve muziekleven. Drie jaar geleden sloegen ze de handen in elkaar met Moonday, een organisator die vooral op een studentenpubliek mikt, in tegenstelling tot het iets oudere publiek van ABSTRKT. Vorig jaar organiseerden ze voor de eerste keer een openluchtfeestje tussen de hallen van Flanders Expo. Dat succesverhaal breiden ze dit jaar uit. “Editie 2020 gaat zowel tussen de hallen als erin door”, zeggen Gilles De Bruyne (26) van Moonday en Lars Fiers (29) van ABSTRKT. “Als we in onze opzet slagen, verdubbelen we ons bezoekersaantal van onze uitverkochte editie in 2019.”

Voorverkoop is uitverkoop

De volgende Open Air gaat door op 12 april, paaszondag. Dat is best vroeg voor een openluchtevent, maar daarom komen de grote expohallen zo goed van pas. “We plannen twee outdoor stages in en geloven in de weergoden! Als het niet meezit, schuiven we één outdoorstage in een hal en overdekken we de andere met tenten.”

Op de affiche zullen grote Belgische en internationale namen uit de elektronische muziekwereld staan, maar die kunnen de organisatoren nog niet bekend maken. De ticketverkoop is wel al begonnen. “De eerste twee ‘waves’ tickets verkochten we op de eerste dag van de ticketverkoop uit. De derde volgt en zal deze week ook uitverkopen”, aldus de organisatoren. “Dat we altijd in voorverkoop kunnen uitverkopen, is best uniek. Er heerst dan ook altijd een geweldige sfeer op onze evenementen. En met de steun van Paradise City Festival trekken we ook de ecologische kaart.”

Tickets winnen

De organisatie ziet het groot. Niet alleen vergroten ze het evenement in 2020, maar ook de plannen voor 2021, en de daaropvolgende jaren, kregen reeds vorm. “We zullen het evenement in een nieuw jasje steken en Gent zo een waardig elektronisch festival geven. We hebben geluk, want Flanders Expo ziet er veel in en denkt mee na over de toekomst. De stad Gent is ook positief en constructief over onze plannen. We hebben vorig jaar een groot financieel risico genomen en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Hopelijk kunnen we dat doortrekken.”

Via de Facebookpagina van ABSTRKT van kunnen fans van elektronische muziek deze week nog gratis tickets winnen voor de Open Air en andere evenementen, plus een budget van 200 euro om op de Open Air te spenderen. Meer info over de wedstrijd via deze link.