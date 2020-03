Organisator Gentse stadsspelen organiseert nu online Lockdown Games: gezinnen nemen het online tegen elkaar op Sabine Van Damme

17 maart 2020

11u54 10 Gent Das Box, de Gentse ontwikkelaar van stadsspelen, lanceert de Lockdown Games, tegen de verveling nu de scholen dicht zijn. Het is een fotospel om thuis te spelen tegen andere gezinnen. Elke woensdag en zondag komen opdrachten en raadsels online, die speciaal werden aangepast aan quarantaine-tijden en perfect thuis uit te voeren zijn.

Origineel zijn ze wel, bij Das Box. Ze willen gezinnen het tegen elkaar op laten nemen, om de coronaverveling te verdrijven. En dat doen ze dan nog gratis ook. De Lockdown Games starten morgen al. “Elke woensdag- en zondagochtend zullen op de website van het bedrijf een spelcode en een reeks opdrachten voor die dag te vinden zijn”, vertelt zaakvoerder Kristof Van den Branden. “Het spel verloopt via een messenger chatbot en is volledig gratis en zelfstandig te spelen. Er wordt gespeeld van 14 tot 16 uur, en elke dag wordt een winnaar gekozen. Per opdracht worden punten uitgereikt, zo ontstaat een rangschikking tussen de deelnemers en wordt uiteindelijk ook een winnaar gekozen. Wij wilden ook ons steentje bijdragen in deze moeilijke tijden. Nu buiten spelen niet meer mag, brengen wij het spel gewoon naar binnen!”

De Lockdown Games worden gratis georganiseerd zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Wie wil meedoen kan nu al surfen naar dasbox.be/doemee.