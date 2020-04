Organisator blijft positief: “Na afzeggen van Sting vorig jaar is dit een tweede aderlating, maar Gent Jazz blijft zeker bestaan” Erik De Troyer Sabine Van Damme

16 april 2020

15u15 0 Gent Voor Gent Jazz betekent het annuleren van de festivalzomer een tweede aderlating op rij na het afzeggen van Sting vorig jaar. “Heel onze programmatie was klaar. Wij beginnen traditioneel met de voorbereiding van het festival in september. Dit is dus een zware klap. We proberen er nu voor te zorgen dat zo veel mogelijk namen meteen bevestigen voor de editie 2021”, zegt organisator Bertrand Flamang.

Via sociale media had Gent Jazz al laten weten dat er binnenkort duidelijkheid zal komen voor iedereen die een ticket heeft. “Geef ons een paar dagen om alles rustig te bekijken en vervolgens alle ticketkopers zo goed en volledig mogelijk op de hoogte te brengen over de volgende stappen. We komen hier – beloofd – zo snel mogelijk op terug”, klinkt het.

Het afzeggen van Sting vorig jaar was al een zware klap en dit jaar is die klap nog groter. Maar onze partners geloven nog steeds in ons en dat is het belangrijkste Organisator Bertrand Flamang

Vorig jaar veroorzaakte de terugbetaling van tickets voor Sting flink wat wrevel omdat het nogal lang aansleepte. “We wachten vandaag nog steeds op een smak geld van de verzekering maar hebben intussen wel alle tickets terugbetaald. Maar Gent Jazz blijft bestaan”, verzekert Flamang. “Onze partners geloven nog steeds in ons en dat is het belangrijkste.”

Tickets nog twee jaar geldig

Een volledige terugbetaling van tickets komt er vermoedelijk niet. “Als iedereen in de festivalsector alle tickets zou moeten terugbetalen, zouden er rampen gebeuren. Het plan is dat de tickets geldig blijven voor de komende twee jaar. Dat geldt voor alle festivals. Er komt ook een centraal platform waarop alle info geplaatst wordt”, zegt hij.

Stilletjes hoopt Flamang om in 2020 toch nog te kunnen uitpakken met wat kleinere concerten. “Op een moment zal men de afweging moeten maken of een volledige lockdown nog zinvol is. Dit is uiteindelijk een virus net als alle andere. Man kan er onmogelijk voor zorgen dat niemand ziek wordt. Dat wordt een lastige evenwichtsoefening, maar ik zie nog kansen.”