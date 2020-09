Opvallend: studenten willen campus zien voor ze inschrijven. Odisee-hogeschool houdt zaterdag toch fysieke infodag Sabine Van Damme

03 september 2020

08u38 1 Gent De Odisee-hogeschool houdt – na twee succesvolle digitale infodagen – nu toch ook een fysieke infodag. Die komt er na vele vragen van studenten. Die blijken eerste de campus met eigen ogen te willen zien en live info te krijgen voor ze zich effectief inschrijven. Meer dan 2.000 toekomstige studenten schreven zich in voor de infodag zaterdag, in Gent zijn dat er 300.

Odisee-hogeschool heeft onder meer campussen in Brussel en Aalst, en ook in Gent, aan het Rabot. Ook daar gaat zaterdag een corona-proof infodag door, met nu al meer dan 300 ingeschreven studenten. Nochtans lokten de twee online infodagen in april en juni samen al 10.000 online bezoekers. Maar digitale info blijkt niet te volstaan. “De voorbije maanden kregen we heel vaak de vraag om de campus toch te kunnen bezoeken”, vertelt algemeen directeur Joris Rossie. “Daarom beslisten we een volwaardige fysieke infodag te organiseren, uiteraard met respect voor de geldende maatregelen. Toekomstige studenten kunnen net als op andere infodagen een persoonlijk gesprek voeren met docenten en studenten, al hun vragen stellen en - eindelijk - de sfeer van de campus opsnuiven.” Op alle zeven campussen van de hogeschool zullen komende zaterdag meer bezoekers aanwezig zijn in vergelijking met vorig jaar. “Op dit moment hebben we zo’n 2.100 inschrijvingen. Dat is nu al een pak meer dan de 1.350 van vorig jaar op hetzelfde moment. Ook in Gent verwachten we heel wat volk meer, met nu al zo’n 300 inschrijvingen vergeleken met 182 inschrijvingen op hetzelfde moment in 2019. Studenten willen hun campus dus duidelijk op voorhand zien voor ze zich definitief inschrijven, ook al zijn ze al overtuigd van hun studiekeuze. Hier zien we de impact van corona.” Omwille van die corona worden alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Langskomen kan enkel op afspraak, binnen een vast tijdslot en met hooguit één begeleider. Er zijn aparte ingangen en de social distance wordt gegarandeerd. Zowel bezoekers als medewerkers moeten altijd en overal een mondmasker dragen, en na elk bezoek wordt de gebruikte ruimte ontsmet.

De infodag op de Technologiecampus van Odisee Gent vindt plaats op zaterdag september van 9u30 tot 16u30. Inschrijven (verplicht) kan nog via www.odisee.be/infodag.