Opvallend: slechts 15 wildplassers gesnapt op dag 5 (waarvan één tegen de deur van de flikken) Sabine Van Damme

24 juli 2019

16u37 0 Gent Doorgaans betrapt de politie op een feestendag (en dan vooral in de vroege ochtend) tussen de 100 en de 150 wildplassers, maar op dinsdag waren dat er slechts 15. Eentje daarvan moesten ze niet ver zoeken, die plaste tegen de deur van het commissariaat.

Dat er minder wildplassers betrapt worden is eigenlijk niet meer dan logisch. Er is veel minder volk, en dus zijn er geen wachtrijen aan toiletten en urinoirs. Bovendien zweet iedereen de helft van het ingenomen vocht gewoon weer uit. Maar 15 op een dag is wel heel weinig. “Eén held koos vanmorgen om half 8 de deur van het commissariaat in de Belfortstraat uit om te plassen”, lacht politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Hij kreeg enkel een boete voor wildplassen, niet voor smaad.” Het aantal betrapte wildplassers staat halfweg de feesten op 329. Aan 120 euro ’t stuk is dat goed voor 39.480 euro.

