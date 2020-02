Opvallend rustig in Gent. Waar zijn die duizend Italianen? Sabine Van Damme

27 februari 2020

15u45 2 Gent Veel Italiaans is er nog niet te horen in het Gentse stadscentrum. Ok, het is hondenweer, maar de 1.300 Italianen moeten wel ergens zijn. “Er zijn ook mensen thuis gebleven door het coronavirus”, klinkt het. De politie staat paraat op de Korenmarkt, maar daar zijn weinig of geen supporters te zien.

Enkele Italianen in de Burger King, een handvol in de Ellis Gourmet Burger, en een kleine 20 in de Irish Pub. Meer Italianen zijn er niet te vinden rond de Korenmarkt, die is aangeduid als officieel ‘meeting point’ voor de wedstrijd van straks om 18.55 uur. Alles rustig dus. Waar de Italianen dan wel zitten, is niet duidelijk. Aan het Sint-Pietersstation hangen er een hoop rond, maar nog steeds niet de 1.300 die naar Gent zouden afzakken.

Risico te groot

“Er zijn ook mensen thuis gebleven die eerst wel zouden komen, door het coronavirus”, klinkt het in de Irish Pub, waar de Roma-fans rustig verbroederen met de Buffalo-fans. “Er moesten mensen met de trein naar Bergamo, en dat risico wilden ze niet nemen. Maar wij hebben zeker geen corona, in Rome is niemand ziek.”

De Italianen zijn er vurig van overtuigd dat zij winnen vanavond. Maar voorlopig proberen ze het vooral te winnen van het Belgische bier in hun glas.