Opvallend minder marktkramers op Prondelmarkt bij Sint-Jacobs: “Die LEZ is de doodsteek voor ons” Sabine Van Damme

05 januari 2020

16u06 24 Gent Het eerste weekend van het nieuwe jaar stonden er opvallend minder marktkramers op de Prondelmarkt bij Sint-Jacobs. Aan het weer lag het alvast niet, het was droog en niet te koud. “Veel collega’s zijn afgehaakt door die lage-emissiezone. Eerst verdwijnt de ziel, dan het volk. Dit is de doodsteek voor ons.” Schepen Sofie Bracke (Open Vld) weet dat de Prondelmarkt de meest gevoelige is voor de LEZ.

De Prondelmarkt bij Sint-Jacobs is een van de meest bekende markten in Gent. Op zaterdag, maar vooral op zondag is het er een gezellig gekrioel van mensen tussen geïmproviseerde kraampjes waar je de gekste dingen kan vinden. Tot vorige week stonden de kraampjes tot op het voetpad naast de kerk aan de rotonde, en stond het plein helemaal vol. Dit weekend was dat anders. (Lees verder onder de foto)

“Bijna de helft is weggebleven”, zuchten twee anciens. Lionel Vander Veecken staat al 47 jaar op de Gentse Prondelmarkt, zijn collega Jean-Marie Vandermeulen al 30 jaar. “Die LEZ is de doodsteek voor deze markt, dat voel je nu al”, zegt Lionel. “Ik heb 440 euro betaald om 4 maanden met mijn bestelwagen tot hier te mogen rijden in het weekend. Dat is veel geld. Ik vind het maar normaal dat veel mensen ervoor kiezen om dat niet te betalen, en dus weg te blijven.” Jean-Marie valt hem bij. “Niet alleen marktkramers blijven weg, maar ook bezoekers. Reken dus zelf maar uit. Ik betaal 6.000 euro standgeld per jaar, om hier 3 dagen per week te mogen staan. Daarbij komt 440 euro om 4 maanden toegang te krijgen voor de LEZ, én de verkoop die keldert. Los daarvan zijn we met die vergunning ook nog eens bedrogen. Ik heb in december betaald voor 4 maanden, en dat loopt vanaf 1 januari. Maar nu blijkt dat er in januari geen boetes geschreven worden, en dat ik dus al een maand voor niks betaal. Pure oplichterij is dat.” (Lees verder onder foto)

Ook de bezoekers van de Prondelmarkt voelen het verschil. Een ouder koppel uit Lochristi vertelt dat ze wekelijks komen. “Wij hebben twee heel goed onderhouden, maar oude wagens. We mogen dus niet meer in Gent rijden. Nu hebben we geparkeerd langs de Antwerpsesteenweg en de bus genomen. Dat gaat, maar dat kost veel tijd. Tijd die wij wel hebben, maar heel veel mensen niet. Nu zien we hier een halflege markt. De ziel is er uit. En als de ziel weg is, blijven ook de mensen weg. Binnenkort bestaat de Gentse Prondelmarkt waarschijnlijk niet meer. Heel jammer.”

De ziel is er uit. En als de ziel weg is, blijven ook de mensen weg. Binnenkort bestaat de Gentse Prondelmarkt waarschijnlijk niet meer. Heel jammer Koppel bezoekers uit Lochristi

Schepen Sofie Bracke, bevoegd voor de markten, zegt de situatie in de gaten te houden. “We weten dat de Prondelmarkt de meest kwetsbare van alle markten is, omdat heel wat standhouders al een dagje ouder zijn, en dus niet meer investeren in nieuwe wagens. Het is even afwachten hoe het zal lopen. Het is niet zo dat een abonnement om daar te staan op 1 januari verlengd wordt, dus we hebben geen zicht op wie er wel of niet zal afhaken. In elk geval blijven we in contact met de marktbonden.”