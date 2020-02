Opvallend minder marktkramers op Ledeberg door stormgevaar: “Maar een beetje wind schrikt ons niet af” Jill Dhondt

09 februari 2020

13u05 0 Gent Code oranje zorgde er vanmorgen voor dat het Ledebergplein leger stond dan andere weekends. Doorgaans staan er veel meer kramen rond de kerk voor de wekelijkse markt. Vooral voedingsverkopers met een vast kraam durfden de stormdreiging trotseren.

Op het Ledebergplein stonden niet veel meer dan tien kramen deze ochtend. Op andere zondagen lokt de markt nochtans veel meer verkopers. Door de storm zijn veel verkopers thuis gebleven. “De voedingskramen staan hier vandaag”, geeft Marc Janssens, een groente- en fruitboer, aan. “De kledingventers zijn thuis gebleven. Een beetje wind schrikt ons niet af. Wij komen van de zee, het waait daar altijd.”

Robert Driessen vormde vanmorgen een uitzondering op de regel. Hij was de enige marktkramer die geen voeding verkocht. “Ik verkoop al veertig jaar bedlinnen, hier op de markt in Ledeberg.” Robert heeft drie verklaringen voor de kalme markt. “Het is vooreerst een kalme periode, februari is sowieso de minste goede maand. Daarnaast hebben de waarschuwende voorspellingen van de media hun effect gehad. Nu, er is veel wind maar het is geen ramp. Misschien dat het vanavond erger wordt. Daarbovenop haken de marktkramers snel af tegenwoordig. Desondanks heb ik een redelijk goede verkoop gehad, bedlinnen is een winterartikel, dat verkoopt altijd.

Bart De Block mag ook niet klagen. “Voeding verkoopt altijd. We zijn dus niet voor niets gekomen.” Bart heeft een vaste wagen om kazen te verkopen. “We zullen dus niet wegwaaien. De standen die hier vandaag niet zijn werken vaak met paraplu’s, dat is fragieler in een storm.” Hoewel de kazen niet minder de vlot de deur zijn uitgegaan, zal Bart toch wat vroeger vertrekken dan gewoonlijk vandaag.