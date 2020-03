Opvallend: Cargo Velo voelt de crisis evenzeer Jill Dhondt

21 maart 2020

10u59 0 Gent Door de geldende maatregelen schakelen veel handelaars over op levering en afhaal van hun producten. Je zou denken dat Cargo Velo gouden tijden beleeft, maar niets is minder waar. “We worden evenzeer getroffen door de maatregelen die gelden”, klinkt het.

“Veel van onze klanten zijn gesloten en hebben onze diensten afgezegd”, zegt Bruno Naessens van Cargo Velo. “Ik denk aan de scholen, universiteit, horeca-zaken, drukkerijen, en andere organisaties waar we normaliter dagelijks leveringen voor doen. Toch zijn we niet overgegaan op een volledige sluiting. Er zijn nog relevante zaken waarvoor we onze diensten uitvoeren met een beperkte bezettingen aan koeriers. Zo transporteren we voor het algemeen ziekenhuis Sint-Lucas, onze oudste klant, nog steeds stalen. Gezien de zorgsector nog meer druk ervaart, zijn we blij een betekenisvolle rol te kunnen spelen met ons bedrijf.” Verder bracht Cargo Velo deze week vooral groenten, fruit, schildergerief, bloemen en broden rond.

Nieuwe klanten

Terwijl heel wat vaste klanten afhaken, krijgen de fietskoeriers enkele nieuwe aanvragen binnen. “Sommige zijn concreter dan andere, maar we staan voor alles open. We willen een meerwaarde bieden met onze service in deze lastige tijd. Heel wat apotheken hebben bijvoorbeeld interesse getoond in onze thuisleveringen, en daar helpen wij graag mee verder.”

De koeriers zorgen ervoor dat de leveringen steeds op een veilige manier gebeuren. “We zijn ons ervan bewust dat onze koeriers op veel plaatsen komen en dus potentiële verspreiders zijn van het virus. Daarom leveren we de pakketjes steeds op een veilige afstand, en ontsmetten de koeriers hun handen constant. De taken die van op kantoor worden gedaan, worden nu thuis uitgevoerd.”