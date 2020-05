Opstart lagere scholen 5 of 8 juni: “Normaal starten niet haalbaar” Wietske Vos

30 mei 2020

21u54 0 Gent Hoe groot de opluchting bij de basisscholen ook is dat de deuren weer open mogen voor alle kinderen, toch zullen in Gent op 5 of 8 juni weinig of geen lagere scholen ‘normaal’ starten. De hygiënische maatregelen zijn immers niet mee aangepast.

Aanvankelijk hadden de Gentse basisscholen zich volop voorbereid op een (gedeeltelijke) heropstart op 2 juni voor alle leerlingen, zowel kleuteronderwijs als lagere school. Groot was dan ook de teleurstelling toen beslist werd dat op de eerste schooldag na Pinksteren alleen alle kleuters naar school mogen komen. Het derde, vierde en vijfde leerjaar mag pas op 8 juni naar school (of op 5 juni proefdraaien). In ruil moet het lager onderwijs geen 4 vierkante meter per leerling meer voorzien en wordt elke klas een contactbubbel, hoe groot de klas ook is.

Uit een kleine rondvraag bij Gentse basisscholen blijkt dat, ondanks de opluchting over de herstart, weinig of geen lagere scholen op 8 juni opnieuw zullen starten ‘zoals het vroeger was’. Reden: gewoonweg niet haalbaar, omdat de hygiënische maatregelen niet mee aangepast zijn. De grootste struikelblokken zijn de scheiding van de verschillende klasbubbels op de speelplaats en de hygiënische maatregelen die niet aangepast zijn aan de grotere hoeveelheid kinderen die naar school komt. Zo mogen er niet voldoende toiletten en wastafels in gebruik genomen worden, om toch voldoende afstand te blijven behouden.

Veel lagere scholen hadden al beslist de derde-, vierde- en vijfdejaars in 2 te splitsen, en elke bubbel een deel van de week te laten komen. Zij blijven bij dit systeem. Er wordt ook tijd ingepland om tussendoor de school grondig te ontsmetten.

Het feit dat niet alle lagereschoolkinderen op dezelfde dagen naar school kunnen, leidt ook tot ongerustheid bij werkende ouders of broers en zussen wel op dezelfde dagen naar de les mogen.

Bij de kleuterscholen wordt wisselend gekozen voor een gedeeltelijke of een volledige opstart. De stedelijke scholen in Gent starten sowieso niet op dinsdag 2 juni, omdat zij eerder al opteerden voor deze dag als facultatieve vrije dag.

Los van alle regelingen is bij veel scholen ergernis te horen over de manier van communiceren van minister Ben Weyts (N-VA). Vooral het feit dat ze de wisselende beslissingen via de media moeten vernemen, zit de directies en de leerkrachten hoog.