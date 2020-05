Opschudding in woonzorgcentrum Zonnebloem: hoofdverpleger beschuldigd van moord en directeur tijdelijk vervangen Wouter Spillebeen

22 mei 2020

11u55 0 Gent De directeur van woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde is tijdelijk vervangen nadat hij de hoofdverpleger beschuldigde van moord. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad en werd bevestigd aan onze redactie. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de aantijgingen. “We weten niet eens over welke overlijdens het gaat”, reageert de advocaat van de hoofdverpleger.

De directeur van het Gentse OCMW-woonzorgcentrum diende enkele maanden geleden een klacht in tegen de hoofdverpleger. Volgens de directeur zou de verpleger hem belagen en zou hij verantwoordelijk zijn voor het vroegtijdig overlijden van enkele bewoners. Die feiten zouden dateren van jaren geleden, maar worden volgens de advocaat van de hoofdverpleger niet verder toegelicht in de klacht.

Huiszoekingen

“De klacht is zeer onduidelijk”, stelt advocaat Filip Van Hende. “Er worden geen namen van slachtoffers of data in vermeld. Het gaat over een algemene klacht van belaging en pesterijen en ineens komen daar dan die verdachte overlijdens tussen, maar zonder ze te specifiëren. We weten dus niet of het gaat over euthanasie of stervensbegeleiding of iets anders. Dat is zeer merkwaardig. Dat we alle aantijgingen ontkennen, is het minste dat we erover kunnen zeggen.”

Mijn cliënt is zelf ooit directeur geweest, maar is daarmee gestopt omdat hij liever het veldwerk deed. Een gewezen directeur en een nieuwe onder hetzelfde dak, dat kan wrijving veroorzaken Filip Van Hende, advocaat hoofdverpleger

Volgens de verdediging is de klacht mogelijk ontstaan uit conflicten op de werkvloer. “Mijn cliënt is zelf ooit directeur geweest, maar is daarmee gestopt omdat hij liever het veldwerk deed. Een gewezen directeur en een nieuwe onder hetzelfde dak, dat kan wrijving veroorzaken. Dat ziet de tegenpartij dan als pesterijen.”

Nadat de klacht werd ingediend, kort voordat de coronamaatregelen ingingen, werd een huiszoeking uitgevoerd bij de hoofdverpleger, zowel op het werk als bij hem thuis. Zijn collega’s zouden ondervraagd worden. “Het onderzoek loopt duidelijk, maar mijn cliënt wordt er voorlopig niet bij betrokken”, zegt Van Hende. “Na de huiszoekingen hebben wij er niets meer over gehoord. We hebben ook geen inbeschuldigingstelling ontvangen.”

Vervangen

Het parket Oost-Vlaanderen kan voorlopig niets kwijt over het onderzoek. Het Gentse OCMW, dat WZC Zonnebloem beheert, wacht het onderzoek af. “We hebben alle vertrouwen in de goede werking van het parket”, klinkt het. De hoofdverpleger werd op non-actief gezet zodra de klacht ingediend werd. “De stad kon ook niet anders na zo’n beschuldiging”, volgens advocaat Van Hende. “Het is een bizarre toestand met een grote weerslag op mijn cliënt.”

Ook de directeur is tijdelijk op non-actief geplaatst. Aan onze redactie werd bevestigd dat heel wat personeelsleden van het WZC niet opgezet waren met de klacht en dat ze in de clinch liggen met de directeur. Hij wordt al sinds het begin van de coronacrisis vervangen door het departementshoofd ouderenzorg.