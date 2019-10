Opruimwerken vuilste huis Sint-Amandsberg starten morgen Cedric Matthys

16u15 0 Gent De bewoner van het vuilste huis van Sint-Amandsberg kreeg zeven dagen om zijn woning op te ruimen. Nu die termijn erop zit, gaat de Stad Gent de woning laten schoonmaken. De man in kwestie zal opdraaien voor de kosten.

Het vuilste huis van Sint-Amandsberg is intussen bekend tot in Nederland. De bewoner, die jarenlang rommel verzamelde in zijn woning, kreeg vorige week te horen dat hij zijn huis verplicht moet opruimen. Hiervoor kreeg hij zeven dagen. Die termijn zit er morgen op, maar intussen is er niks veranderd. “We moeten spijtig genoeg ingrijpen”, krijgen we te horen op het kabinet van burgemeester Mathias Declercq. “We lieten alvast borden plaatsen. Zo kan de schoonmaakploeg morgen in principe aan de slag gaan.”

Wordt vervolgd.