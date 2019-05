OPROEP: Wie herkent de dader van zinloos geweld tijdens Gentse Feesten Jeffrey Dujardin

Bron: FAROEK 7 Gent Het opsporingsprogramma FAROEK op VTM verspreidde dinsdagavond een oproep. Ze zoeken getuigen en een dader van zinloos geweld tijdens de Gentse feesten. In de nacht van 13 op 14 juli 2018 krijgt een fietser zonder enige reden een slag in het gezicht. Het slachtoffer liep zware verwondingen op, hij liep een gebroken kaak op.

De fietser was op weg naar huis toen hij een groep mensen tegen kwam in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat. Daar kreeg hij zonder enige reden een slag in het gezicht. De vermoedelijke dader werd gefilmd even verderop. Het gaat over een grote blanke struise man en lichtkleurig asblond haar. Hij droeg een lichtkleurig t-shirt en een kaki-short op het moment van de feiten. Hij spreekt Nederlands, met de vrouwen die bij hem liepen sprak hij vermoedelijk een Oost-Europese taal.

Hij liep samen met vijf andere mensen, twee vrouwen en drie mannen. Naast de dader, zoeken ze ook de andere mensen als getuigen. Een van de getuigen, is een man met een zwarte huidskleur. Zijn roepnaam zou ‘Eddy’ zijn en uit Antwerpen komen, en uit Nigeria afkomstig zijn. Daarnaast waren er ook twee vrouwen die vermoedelijk een Oost-Europese taal spraken.

De lokale politie van Gent heeft al twee personen uit het groepje gesproken, maar zonder resultaat. Het groepje kwam van het Sint-Pietersplein richting de Overpoortstraat. “Voor het slachtoffer is het zeer belangrijk dat de dader gevonden wordt”, klinkt het bij de Gentse recherche.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan dat melden via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.